「日経225先物」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万1588枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1588枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11588( 11588)
ソシエテジェネラル証券 3856( 3856)
バークレイズ証券 1566( 1566)
松井証券 1079( 1079)
SBI証券 2089( 1049)
JPモルガン証券 659( 659)
日産証券 659( 659)
ビーオブエー証券 633( 633)
楽天証券 893( 519)
サスケハナ・ホンコン 497( 497)
モルガンMUFG証券 457( 457)
三菱UFJeスマート 324( 282)
シティグループ証券 241( 241)
ゴールドマン証券 225( 225)
マネックス証券 161( 161)
インタラクティブ証券 148( 148)
フィリップ証券 133( 133)
UBS証券 92( 92)
HSBC証券 61( 61)
みずほ証券 54( 54)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
松井証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
ABNクリアリン証券 26( 26)
SBI証券 10( 10)
日産証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 9( 3)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
