¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×Â´¶È¡¡4Ç¯´Ö¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Í¤§¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ê35¡Ë¤¬24Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯11·î¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Î¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£Á°²ó17Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëVTR¤òÊüÁ÷¡£Æ±¤¸¤¯¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¡ÖÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤²æ¡¹¤ò¸«¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Í¤§¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÂÎ¤³¤³¤Ã¤ÆÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ä¤Ä¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆóÅÙ¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£