「気付いたらサイズ欠け、、」と後悔する前に！【GU】早めにGET推奨♡「新作ブーツ」

着こなしの秋冬ムードを高めるなら、足元に注目してみて。シンプルコーデにブーツをチョイスするだけで、グッと秋冬気分も高まりおしゃれ度がアップするかも。そこで今回は【GU（ジーユー）】から登場した「新作ブーツ」にフォーカス。デザイン性と履きやすさを両立できそうなブーツは、手に取りやすい価格なのに高見え。ほしいサイズが完売する前にチェックして。

ボリューム感で旬な雰囲気を演出

【GU】「ボリュームソールレースアップブーツ」\3,990（税込）

存在感のある厚底ソールがポイントのレースアップブーツ。シンプルなデザインながらコーデのさりげないアクセントになるブーツは、一足あると重宝しそう。パンツスタイルにはもちろん、フェミニンなワンピースやスカートと合わせるのもおすすめ。履き口とベロにクッションが入っているので、快適な履き心地も実現しそう。

美脚効果に期待できそうな洗練ブーツ

【GU】「ウルトラストレッチヒールブーツ」\2,990（税込）

脚にフィットするシルエットと、約6cmの程よく高さのあるヒールが女性らしい印象のストレッチブーツ。ウルトラストレッチ素材を使用しているので、動きやすいのが嬉しいポイントです。すっきりとしたシルエットで美脚効果を期待でき、大人女性の洗練コーデにもおすすめ。抗菌防臭機能付き。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M