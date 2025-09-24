タレントの藤本美貴（40）が、23日Instagramを更新。お祭りを楽しむ子どもたちの姿を公開し、反響が寄せられている。

2009年にお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）と結婚した藤本。13歳の長男、10歳の長女、5歳の次女を育てている。お互いのInstagramではプライベートについて発信しており、2024年8月には体験型商業施設「キッザニア」でモデルデビューし、ランウェーでポーズを撮る次女の様子を披露。2025年9月には銀座の歩行者天国でポーズを決める、姉妹ショットもアップしていた。

お祭りを満喫する子どもたちの姿に反響

23日には藤本が自身のInstagramで、子どもたちとお祭りを満喫する姿を公開。「週末はお祭り行ってきたよ。お祭りってテンション上がるよね。私は金魚すくいが小さい時から好きで、子ども達と戦いました。長男2長女0次女1ミキティ8。まだまだ得意だった」とコメントしている。

この投稿には、「お兄ちゃん。背伸びましたね。娘ちゃん達は可愛いしさすが。ミキティと庄司パパの子ども」「ミキティも並んだら親子ではなくて、年の離れた兄妹みたいになりそう」などのコメントが寄せられている。