逮捕の俳優・遠藤健慎容疑者の所属事務所が謝罪コメント「事実関係を確認しております」　大麻所持容疑で逮捕

麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優・清水尋也被告（26）の友人で同じく俳優の遠藤健慎容疑者（24）と20代の男が24日、清水被告らとともに乾燥大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕された。

清水容疑者と遠藤容疑者は、映画「ミスミソウ」で共演していた。

遠藤容疑者が所属する事務所は22日午後、「関係各所と連携のうえ事実関係を確認しております」「関係者の皆さま、ならびに日頃よりご支援くださっている皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」とのコメントを発表した。

今後の対応については、「確認が整い次第、速やかにご報告申し上げます」としている。

弊社所属・遠藤健慎に関する報道について

