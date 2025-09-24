真木あかりの12星座占い【9/24〜10/1】てんびん座は金運に大きな動きがあるかも!?

牡羊座

人の力を借りることでパーフェクトに

交渉や話し合いを通して、無から有を生み出していく星回り。自分ひとりでは思いつきもしなかったようなアイデアが人からもたらされ、想像以上の結果につながっていくことも多そう。ただ、こだわりが強くなるとパワーは強まるものの、心理的な視野狭窄に陥りやすい傾向も。大事なことを見落としやすくなるので、人からのアドバイスはスルーせずにしっかりと耳を傾けたほうがいいでしょう。耳が痛いと感じるツッコミにも、重要なヒントがありそう。

牡牛座

ハツラツとした自分で人間関係を楽しんで

生活のリズムを整えることで運気も整う星回り。シビアな交渉の場に引っ張り出されることも多いのですが、心身ともに健やかであってこそ押し負けない強さが備わります。今ひとつ体調がふるわないときは、チークやリップで血色を足す、コンシーラーでクマを消すなど、元気に見えるメークをするのもいいでしょう。強敵と思える相手も、気持ちとしては対等なつもりで胸を張って向き合ってみると、思った以上に前向きな話ができるだろうと思います。

双子座

現実を楽しむ感受性を大切に

最近、ときめきを感じていますか？ ガツンと多忙になるこの1週間、ついつい「やるべきこと」が最優先になりがちですが、真面目さばかりでは動かないことも多そう。ときめきを胸に生き生きとした気持ちで人と会ったり、遊び心を取り入れたりと、ワクワクするような状況を自分から作ってみるといいでしょう。ただし、人との対話は軽やかさばかりでは信頼されにくい模様。仕事でもプライベートでも、一対一の場面では真正面から真剣に向き合って。

蟹座

溜まった疲れを根底から解きほぐす

多忙な日々のなか、いかに心身を休めるか、必要なリフレッシュを取り入れるかが大きな課題に。特に、仕事や家事に忙殺されて休む暇もなく頑張ってきた人は、自分でも思った以上に疲れが溜まっているはずです。この時期、疲れを癒やすのはなんといってもプライベート空間。家でひとり静かに過ごしたり、秘密の場所でボーッとする時間を持つといいでしょう。趣味の場に出かけるときも、単独行動を選んでこそ魂が解放されるような時間になるはず。

獅子座

情報の洪水の中自分らしいインプットを

やや情報過多の星回り。さまざまな人が多種多様な意見を交わし、AIはどんどん文章を生み出し、本当なのか噓なのかもわからない情報が飛び交う─そんな日々にちょっと食傷気味な気分になるかもしれません。頭の中をクリアにするためにも、情報源は信頼できるものに限ってみるのはいい選択になりそう。スマホの電源を切って紙の本に没頭したり、図書館で目についた本を手に取ったりと、あえて「スローな情報収集」をしてみてはいかがでしょうか。

乙女座

持ち前の能力で大人気＆大活躍

持ち前のスキルが日常のさまざまな場面で役に立ちそう。あちこちから頼られて引っ張りだこになり、慌ただしくはあるものの人の役に立てる喜びは相当なものでしょう。ここで顔を売っておくことで別のチャンスにつながっていくことも多いので「情けは人のためならず」と思って力を尽くしてみるといいでしょう。一点だけ心がけたいのは、去り際は笑顔で締めること。真剣さが強い言葉として出がちな時期。あなたの優しさを、忘れずに笑顔で示して。

天秤座

常に先を読み効率よく動いて

あらゆることがスピーディに展開していく目まぐるしい1週間。「話が早い」というメリットはあるものの、なかなか心休まる時間が取れない時期とも言えそう。後れをとると人から振り回される一方になるので、何事も先手必勝と思って先回りしてやっておくといいでしょう。主導権はいつでもあなたの手の中にあることをお忘れなく。金運

に大きな動きが起こる暗示も出ています。いわゆる「自分への投資」は、ケチケチしないほうが有意義な出費に。

蠍座

行動力も直感もどちらも大切に

ガツンとやる気が生まれ、持ち前のポテンシャルを発揮することができるアツい星回り。ここから11月頭まではいつも以上にあなたの持ち味を発揮できるときですから、積極的に行動を起こしてチャンスをつかみ取っていきましょう。なお「行動あるのみ」の星回りですが、実はインスピレーションもさえ渡っているのがこの時期のあなた。「理由はないけれど、いいと思う」も「何か引っかかる」も、大事なサイン。気のせいとスルーせず向き合ってみて。

射手座

ひとりよりもふたりふたりよりも大勢

チームワークに好機が生まれる時期。射手座はもともと単独行動を恐れない人々で、この時期は特に「ひとりのほうがラク」などと思いがちです。ただ、あえて共同作業を選んだり、仲間に意見を求めることで運気に広がりが生まれます。今後の夢や構想も、ひとりであたため続けるよりも信頼できる仲間に話してみませんか。思わぬ人からアドバイスをもらえたり、実現に向けた話が具体化したりと、夢にアクセスする道筋が生まれるかもしれません。

山羊座

パワーを示すより話しやすい雰囲気を

あなたの存在感がこれまで以上に大きくなる星回り。発言力がアップして提案や意見が採用されたり、交渉相手を説得することができたりと大活躍できるはずです。ただ、相手によってはあなたの発言が「重く受け止められる」傾向が出てしまい、誰も反対意見を出せなかったり、重たいムードを生んでしまうことも。トータルで考えるなら、あえて場を盛り上げるなど周りの人の発言を促してこそ、ちょうどいいパワーバランスが保てるだろうと思います。

水瓶座

脇道にある幸運も拾い集めて

野心が高まる時期。目標は高ければ高いほどやる気も高まるので、自分が本当に求めるものにまっすぐ照準を合わせていきましょう。やるとなれば一心不乱に頑張れるあなたですが、この時期は「積極的な寄り道」にも大きな意味がありそう。調べ物のついでに脱線したり、目標とは関係のない人たちと交流を楽しんだりと、目的意識を持たない行動に幸運を引き寄せるチャンスや着想があるようです。もちろん、街中でリアルな寄り道をするのもいい発見があるはず。

魚座

起こったことを糧に大きく成長できるとき

ずっと胸の中でくすぶっていたこだわりが意識に上ります。今更こだわってもどうしようもないことは「終わったこと」として気持ちの整理をつけてみると、心穏やかに過ごせそうです。よくよく考えてみれば、どうでもいいことだって少なくないでしょう。おそらくですが、この時期のあなたは精神的に大きく成長する流れの中にあります。人間の器を、大きく広げていくのです。しがらみやトラブルを本当の意味で乗り越えられる人は、とても多いはずです。