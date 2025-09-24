もうスイーツ業界は、2025年のクリスマスケーキの告知が始まっています。今回紹介するのは麻布台ヒルズにあるラグジュアリーライフスタイルホテル「ジャヌ東京」。1階に位置する「ジャヌ パティスリー」では、ペストリーシェフ・野口ゆきえさんによる繊細で美しいクリスマスケーキ3種とシュトーレンが登場。シグネチャーケーキをこの季節だけの特別な装いにアレンジしたものなど魅力的なものばかりです。

柚子や栗の和素材のハーモニーが心躍るブッシュ・ド・ノエル 「琥珀」

今年のテーマは「琥珀（アンバー）」。“大切な方や仲間との時間が色あせることなく、心に温かく残り続けてほしい”という想いからこのテーマになったんだそう。

ブッシュ・ド・ノエル「琥珀」 \8,800（税込）15cm数量限定

そんな今年のフェスティブシーズンを象徴する新作ブッシュ・ド・ノエル 「琥珀」。チョコレートとマロンのムースに、アプリコットと柚子のコンポートが中に入った一品。底の部分にはビスキュイオレンジにアーモンドのクランチが入った食感も楽しめる仕立てに。ムースにはキャラメルブリュレを重ねているそうで、ほろ苦い甘みとマロンの濃厚さ、柚子の酸味、そしてトップのローズマリーの香りが余韻に残る味わい。

シグネチャーケーキをこの季節だけの特別な装いにアレンジした「クリスマス タルニー」

クリスマス タルニー \11,800（税込）15cm数量限定

ジャヌ パティスリーのシグネチャーケーキ「タルニ―」。サンスクリット語で“薔薇”を意味するその名の通り、一枚一枚の花びらまで繊細に仕上げられています。今年は苺のムースをベースにした一品。レモンビスキュイを土台に、チェリーと苺のジュレ、バニラクレームブリュレ、苺のムースが幾層にも重なる構成。いちごの甘み、ビスキュイの塩味、ライムの香りが口の中で広がります。

老若男女におすすめ。上質な素材を活かした「クリスマス ショートケーキ」

クリスマス ショートケーキ \9,800（税込）15cm数量限定

縦にカットされた苺の断面が美しい「クリスマス ショートケーキ」。シャンティクリームとスポンジには国産のきび砂糖を使っているそうで、奥行きのある甘さが特長。口の中ですーっととろける口どけは圧巻。トップには苺、ラズベリー、ブルーベリー、そしてメレンゲで出来た愛しいシュガーサンタがケーキを見守るように腰掛けているのも見逃せません。

フルーツがごろごろ入った「メープル シュトーレン」

メープル シュトーレン \3,800（税込）15cm数量限定

メープルスイーツコンテストで優勝経験をもつペストリーシェフ・野口ゆきえさんが手がける「メープル シュトーレン」。メープルシロップを軸にシナモンやラム酒に漬け込んだクルミ、レーズン、クランベリー、アプリコット、イチジクが中に。メープルの芳醇な香りはもちろん、日を重ねるごとにフルーツと生地が馴染み、より深みのある風味を堪能できます。薄くスライスし、クリスマスまでに少しずつ味わうのがおすすめ。

一つ一つ丁寧に作られた「ジャヌ東京」のクリスマスケーキ。10月1日から予約ができるのでぜひ！

ジャヌ東京 クリスマスケーキ詳細

「琥珀」「クリスマス ショートケーキ」「クリスマス タルニ―」

予約受付開始：2025年10月1日～受取日の7日前までに要予約

受取期間：2025年12月20日～12月25日

受取時間：11：00～20：00

受取場所：ジャヌ東京 1階「ジャヌ パティスリー」

「メープル シュトーレン」

販売開始：2025年12月1日～12月25日

販売場所：ジャヌ東京 1階「ジャヌ パティスリー」

Instagram：@janutokyo

ウフ。

ウフ。編集部スタッフ

スイーツがないと始まらない。 スイーツ好きのための情報メディア。全国の素敵なスイーツ情報を発信していきます。