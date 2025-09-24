変身シーンを美しく再現！バンダイ 『Yes！プリキュア5』なりきり玩具「Pretty Memories ピンキーキャッチュ」

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」は、『Yes！プリキュア5』に登場する大人向けなりきり玩具「Pretty Memories Yes！プリキュア5 ピンキーキャッチュ」の予約受付を2025年9月24日（水）16時に開始しました。

2007年に放送された作品の変身アイテムを、当時のギミックはそのままに、より美しく、大人向けに再現した復刻商品です。

バンダイ 『Yes！プリキュア5』なりきり玩具「Pretty Memories ピンキーキャッチュ」

価格：6,270円(税込) ※送料・手数料別途

予約期間：2025年9月24日(水)16時〜2025年11月14日(金)23時

商品お届け：2026年3月予定

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

この商品は、作中に登場するアイテムを復刻する「Pretty Memories」シリーズの第6弾です。当時の玩具と同様、右上のボタンを押すと蓋が閉じる仕様で、作中の変身シーンを再現できます。

付属のシートを付け替えることで、キュアドリーム、キュアルージュ、キュアレモネード、キュアミント、キュアアクアの5人のプリキュアになりきることができます。

変身セリフや主題歌を新規収録

「ピンキーキャッチュ」の画面部分はハーフミラー仕様となっており、LEDが発光すると蝶々のデザインが浮かび上がり、各キャラクターのイメージカラーに光ります。これにより、作中の変身シーンをより忠実に再現できます。

音声は、5人のプリキュアの変身セリフを新規で収録。その他にもキャラクターのおしゃべり音声や、BGM、効果音も搭載されており、劇中の様々なシーンを再現可能です。この商品だけのオリジナル音声も楽しむことができます。

また、印象的な主題歌「プリキュア5、スマイル go go！」も搭載されており、作品の世界観に深く入り込むことができます。

大人になったファンが「プリキュア」の世界観をより深く体験できる、特別なアイテムです。

バンダイから発売される『Yes！プリキュア5』のなりきり玩具「Pretty Memories ピンキーキャッチュ」の紹介でした。

©東映アニメーション

