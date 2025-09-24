土木などを専門的に学んでいる高校生が実際の工事現場で作業を体験する取り組みが24日、村山市で行われました。



この取り組みは高校生に工事の現場を体験してもらい、将来の担い手確保につなげようと、山形県内各地の総合支庁が行っているものです。

県立村山産業高校3年生の生徒8人が、ほ場の拡大や水路を新しくする工事を行っている村山市内の現場で作業の一部を体験しました。



生徒「見てる側だとそんなにスピードが出ていないと思うが、中だと結構スピードを感じたりする。こういう職に就いたときはここで学んだことを生かせるように頑張りたい」





一方、こちらはコンクリートの品質を確かめる作業です。ハンマー型の測定器でコンクリートの強度を測り、基準の値をクリアしているかを調べます。生徒「すごく新鮮な体験で機械も初めて見るものばかりで貴重な体験になった」「僕の学科でもコンクリートを使う実習が多くあるので、長期間使えるしっかりとしたコンクリートができているかを確かめて、今後の後輩たちに引き継いでいけるようなコンクリート建造物を作っていきたい」県村山総合支庁北村山農村整備課 佐藤亮 課長補佐「いま人材不足が大きい建設業私たち行政の将来の人材にもなってもらえればと考えている。現場に入ることでまず見識を広めてもらいたい」県村山総合支庁は10月も村山産業高校の生徒を対象にした現場体験を行う予定です。