“2025年のシンデレラガール”溝端葵に反響続々「本当に可愛すぎます！！」「ガチで顔が好き」
芸能事務所「seju」と講談社の週刊誌『FRIDAY』のコラボレーションによるショートドラマ『sejuに恋する金曜日』（通称：「seju恋」）の最新作が公開された。主演を努めたのは、今年sejuからデビューしグラビアで人気急上昇中の溝端葵（24）。
【写真】圧巻の美！“2025年のシンデレラガール”溝端葵の最新グラビア
溝端は配達員の「僕」に思わぬアプローチをする住人を演じている。公開された動画には「本当に可愛すぎます！！」「癒されるわ」「ガチで顔が好き」といった絶賛の声が集まった。
溝端は今年3月に芸能界デビューしたばかりの新人ながら、その抜群のルックスで支持を集め、現在発売中の雑誌「FRIDAY」の表紙に抜擢されるなど、“2025年のシンデレラガール”との呼び声も高い。現在発売中の『FRIDAY』の付録DVDには、46分にわたる大ボリュームのグラビアメイキングムービーも収録されている。
また、FRIDAYの会員制webサイト「FRIDAYサブスクリプション」では、溝端の「完全未発表100カット＆ムービー」が公開中。『FRIDAY』表紙巻頭＆DVDの大特集にwebサイトでの大展開など、新人とは思えない異例の企画づくしとなっている。
「seju恋」は「“もしも”の恋が始まる金曜日」というキャッチコピーのもと、主観＆縦型で撮影されたショートドラマが毎週金曜日に更新。各種SNS（TikTok・X・インスタグラム・YouTube）にて配信。開設わずか1ヶ月で総再生数が150万回を突破した。
