気分に合わせて香りを選べる美容液！ハーバー研究所 ハンドケアグッズ『アロマハンドセラムセット』
ハーバー研究所は、天然精油を配合した3種類の香りが楽しめるハンド用美容液『アロマハンドセラムセット』を、2025年11月19日より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。
潤い・ハリアップ成分を配合し、乾燥や紫外線ダメージを受けた手肌をケアする、ギフトにも最適なアイテムです。
価格：1,980円(税込)
発売日：2025年11月19日(水)
販売場所：通信販売、全国のショップハーバー
サイズ：30g×3本セット
『アロマハンドセラムセット』は、美容液成分のプロテオグリカンや、保湿成分のブドウつるエキス、スクワランを配合し、乾燥した手肌に潤いとハリを与えます。なめらかな使い心地でベタつきにくく、日々のハンドケアにぴったりのアイテムです。
3種の香りと特徴
セットには3種類の香りのハンドセラムが含まれており、気分に合わせて選べます。気分をリフレッシュしたい時や、お休み前のリラックスタイムにもおすすめです。
セットの箱は、それぞれの香りをイメージしたデザインが施されており、大切な人へのギフトとしても最適です。
また、携帯しやすいサイズのため、外出先でも手軽にハンドケアができます。
「アロマハンドセラム」の香りは以下の3種類です。
・シトラス：オレンジ油、レモン果皮油、レモングラス油、ライム油の天然精油を配合しています。
・ローズ：ダマスクバラ花油の天然精油を配合しています。
・ラベンダー：ラベンダー油の天然精油を配合しています。
ハーバー研究所の『アロマハンドセラムセット』は、3種の華やかな香りで手肌を保湿し、ハリを与えてくれます。
ハーバー研究所の限定商品『アロマハンドセラムセット』の紹介でした。
