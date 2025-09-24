気分に合わせて香りを選べる美容液！ハーバー研究所 ハンドケアグッズ『アロマハンドセラムセット』

ハーバー研究所は、天然精油を配合した3種類の香りが楽しめるハンド用美容液『アロマハンドセラムセット』を、2025年11月19日より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

潤い・ハリアップ成分を配合し、乾燥や紫外線ダメージを受けた手肌をケアする、ギフトにも最適なアイテムです。

ハーバー研究所 ハンドケアグッズ『アロマハンドセラムセット』

価格：1,980円(税込)

発売日：2025年11月19日(水)

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

サイズ：30g×3本セット

『アロマハンドセラムセット』は、美容液成分のプロテオグリカンや、保湿成分のブドウつるエキス、スクワランを配合し、乾燥した手肌に潤いとハリを与えます。なめらかな使い心地でベタつきにくく、日々のハンドケアにぴったりのアイテムです。

3種の香りと特徴

セットには3種類の香りのハンドセラムが含まれており、気分に合わせて選べます。気分をリフレッシュしたい時や、お休み前のリラックスタイムにもおすすめです。

セットの箱は、それぞれの香りをイメージしたデザインが施されており、大切な人へのギフトとしても最適です。

また、携帯しやすいサイズのため、外出先でも手軽にハンドケアができます。

「アロマハンドセラム」の香りは以下の3種類です。

・シトラス：オレンジ油、レモン果皮油、レモングラス油、ライム油の天然精油を配合しています。

・ローズ：ダマスクバラ花油の天然精油を配合しています。

・ラベンダー：ラベンダー油の天然精油を配合しています。

ハーバー研究所の『アロマハンドセラムセット』は、3種の華やかな香りで手肌を保湿し、ハリを与えてくれます。

ハーバー研究所の限定商品『アロマハンドセラムセット』の紹介でした。

