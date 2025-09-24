【スタバ新作レポ】スタバ×ジェラピケ “ふわもこ”ラテ“一足先に飲んでみた 細部までこだわり満載の一杯に
スターバックスとルームウェアブランド「ジェラートピケ」が初のコラボ。“ふわふわ、もこもこ！とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに、『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』と全25型（51アイテム）のコラボレーショングッズを29日より発売する。両社が何度もアイデアを出し合い、試行錯誤を重ねて完成したというビバレッジを、編集部がメディア向け試飲会で一足先に味わってきた。
【写真】争奪戦!? ピケベアもバリスタに大変身、可愛すぎるルームウェア
『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』は手にして、一番に飛び込んでくるのが愛らしい見た目。3層仕立ての鮮やかなボーダー模様は、ジェラートピケのルームウェアの定番デザインから着想を得たもので、ブルーの色合いもブランドを象徴する「ピケブルー」にこだわったという。上に乗せられたピケベアチョコレートは、ジェラートピケ側が1からデザインを起こした。左右で違う耳や、足に刻まれた「P」の文字など、細部に遊び心を詰めた。さらにトッピングしたスポンジケーキクラムは、ルームウェアの“もこもこ”とした肌触りを表現。見た目だけでもテンションが上がる一杯だ。
ひと口飲むと、アールグレイの上品な香りが広がり、フルーティーな甘さとまろやかさが重なってデザート感覚で楽しめる。ふわふわのムースとケーキクラムが合わさり、飲むたびに異なる食感が楽しめるのも魅力だ。ふわふわのブルーのアールグレイフレーバームースは、隠し味として“ライチ”が使われており、ただのアールグレイだけでなく、洗練されたフルーティーで華やかな味わいのムースとなっている。
発売に先がけて9月25日から28日まで、東京・渋谷cocoti店で『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』の先行販売イベントが開催される。購入者限定で、特別なステッカーが用意されるほか、大きいピケベアが鎮座した撮影スポットなども設置されており、コラボの世界観が表現されていた。会場にはコラボグッズの展示もあり、オンライン限定での販売となるジェラートピケらしいふんわり素材のルームウェアや、タンブラーなど実際に手にとって見ることができる。
