圧倒的なパフォーマンスを間近で体感！EVERGLOW 大阪ファンミーティング

韓国の人気ガールズグループ「EVERGLOW」が、2025年10月21日（火）に大阪でファンミーティングを開催することを決定しました。
今回のファンミーティングは、今年3月の東京公演以来となる待望の単独イベントで、トークやゲームコーナー、スペシャルステージが予定されています。
EVERGLOW 大阪ファンミーティング
日時：2025年10月21日(火) 1部14時開演／2部19時開演
会場：心斎橋BIGCAT
チケット価格：・VIP 12,000円（税別）
・一般 10,000円（税別）
チケット発売日：
・プレオーダー受付：2025年9月23日(火) 12:00〜9月30日(火) 23:59
・一般発売：2025年10月8日(水) 12:00〜
「EVERGLOW」は2019年3月18日にデビューし、「Dun Dun」や「La Di Da」などの代表曲で知られる人気ガールズグループです。圧倒的なパフォーマンス力と個性的なビジュアルでグローバルな人気を獲得しています。
今年3月には東京で「PULSE & HEART」公演を成功させ、チケットが即日完売するなど、日本でも高い人気を誇ります。
ファンミーティングの魅力
今回のファンミーティングは、トークやゲームコーナーに加え、ここでしか見ることができないスペシャルステージが準備されています。さらに、ファンとの交流時間も予定されており、メンバーの魅力を間近で感じられる特別なひとときとなることが期待されます。
また、翌日の10月22日（水）にはファンサイン会も予定されています。
チケット情報
チケットは、VIP席と一般席の2種類が用意されています。VIP席は前方席に加え、メンバーとのハイタッチ特典が付いており、さらに特別な体験を求めるファンに人気が集まりそうです。
「EVERGLOW」の待望の単独イベントで、大阪のファンとの交流が実現します。
韓国の人気ガールズグループ「EVERGLOW」の大阪ファンミーティングの紹介でした。
