『らんま1/2』水曜日のカンパネラによるOPテーマ「ウォーアイニー」が聴ける第2期ノンクレジットオープニング映像が公開
10月4日より日本テレビにて放送されるテレビアニメ『らんま1/2』第2期（毎週土曜 深0：55）のノンクレジットオープニング映像が24日、公開された。
【画像】『らんま1／2』第2期から登場！ムースたち新キャラクター
今回のオープニング映像は、水曜日のカンパネラによるOPテーマ「ウォーアイニー」をテレビサイズで聴くことができ、楽曲にあわせて展開されるアニメ映像を楽しむことができる。本作の個性的なキャラクターが大集合となっており、第2期から登場する新キャラクターであるムース、久遠寺右京、八宝斉、コロン、五寸釘光も登場している。
映像は、手合わせするらんまと天道あかねから始まる。中盤ではチェスの盤面上で戦う早乙女乱馬＆早乙女玄馬と響良牙＆ムースの映像が展開。そして、映像後半には、球技や借り物競走に参加するキャラクターたちが描かれていく。“ドタバタ格闘ラブコメディー”というにふさわしい、盛りだくさんな内容に仕上がっている。
また、10月4日に開催を予定しているイベント『TVアニメ「らんま1/2」第2期特別先行上映会＆トークショー!!』について、チケット即完を受けてYouTube、Xでの無料生配信が決定した。対象は午後5時30時開演予定の「夜の部」で、トークパートのうち一部分のみがライブ配信される。詳細や視聴URLはアニメ公式Xで後日発表される。
