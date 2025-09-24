『相棒』歴代相棒が総登場！25周年記念特別映像が公開
シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）の初回拡大スペシャルが10月15日に放送される。放送を前に、25年分の歴史を凝縮した「25周年記念特別PR」がテレビ朝日ドラマ公式YouTubeチャンネルにて期間限定で公開された。
【動画】歴代”相棒”が総登場！25周年記念特別映像が公開
動画には、歴代相棒も総登場。忘れがたい名場面の数々、長きにわたって右京が貫いてきた“変わらぬ正義”が浮かび上がる、まさに25年分の軌跡が詰まったスペシャルなものに。『相棒』ファンにとって、あの日あの瞬間の感動がよみがえるのはもちろん、これから新たに見る人にも、“相棒ワールド”が存分に感じられる映像となっている。
また、プライベートでも大の仲良しという水谷豊と木梨憲武が、行き当たりばったりの2人旅に繰り出す人気企画『豊さんと憲武ちゃん！旅する相棒』の最新作の放送も決定。第8弾となる今回は、長崎県で自由気ままな大人旅を楽しむ。放送は10月5日午後3時20分から（※一部地域を除く）となる。
