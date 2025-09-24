WEST.、Lucky Kilimanjaroと書き下ろし曲をセッション 同世代グループに親近感「手叩いて笑いました」
7人組グループ・WEST.によるWOWOWのマンスリーレギュラー番組『WESSION』第4回が、28日午後7時から放送・配信される。ゲストには「世界中の毎日をおどらせる」というテーマのもとに活動する6人組バンド、Lucky Kilimanjaroが登場する。
番組では、WEST.のメンバーが聞きたいことを深掘りするトークに加え、ボーカル・熊木幸丸が番組のために書き下ろしたダンサブルな楽曲およびLucky Kilimanjaroの楽曲から1曲の計2曲をセッションすることが決定している。
また、第5回（10月8日 後8：45）のゲストにはみずみずしいメロディと等身大の歌詞で聴く人の共感を集めるSaucy Dogより石原慎也が登場。石原が番組のために書き下ろしたオリジナル楽曲をWEST.とセッション。さらに最終回ということでWEST.によるスペシャルパフォーマンスも届ける。
第4回の放送・配信を前に、WEST.およびLucky Kilimanjaroの各メンバーから収録を終えた感想コメントが到着した。
■WEST.コメント
▼重岡大毅
めっちゃ笑いましたね。ラッキリさんとは年齢も近くて、世代感を共有しているような感覚がありまして。グループならではの話を深掘りしてうかがえて良かったなと思います。書き下ろしていただいた楽曲も歌っていてすごく楽しかったので、早くオンエアが見たいですね
▼桐山照史
トークがたまらなく面白かったです。セッションの方も、ラッキリさんのまとう空気感や楽曲のテイストは僕らWEST.がこれまで持っていないものだったので、また新しい歌い方やノリ方、踊り方がぎゅっと詰め込まれた放送になるんじゃないかなと思っています。
▼中間淳太
グループの雰囲気がすごく似ているなと思いました。それぞれ「あれ、これ小瀧やんけ」とか「濱ちゃんやん！」みたいな感じのキャラクターがいらっしゃって、その辺もお話していて楽しかったです。
▼神山智洋
皆さん大学のサークル時代からずっと一緒に活動されているとうかがいましたが、お話していてその時の空気感を今でも大事に持っていらっしゃるんだなと感じました。年齢を重ねる中で関係性が変わることってあると思うんですけど、ラッキリさんは変わらずに本当に仲が良いグループを続けていらっしゃるんだなと。あと、ラミちゃんのことは大事にしてあげてほしいなっていう風に思いましたね。笑
▼藤井流星
とにかく面白かったです。第3回までのゲストの皆さんとはまた毛色の違った音楽のジャンルで、ノリ方のおしゃれなダンスナンバーをやらせていただけて。また新しいWESSIONができたなと感じています。
▼濱田崇裕（濱＝異体字）
これまでラッキリさんの音楽を聴いて好きなだけやったのが、トークを通してさらにファンになってしまいました。 一人一人の人柄が見えた時に、「あ、バンド全体を好きになるってこういうことかな」って思ったりとかして。お話しするとより一層音楽を聴きたくなるのがラッキリさんやなって。今回の放送を見たら、みんなラッキリさんのファンになると思います。
▼小瀧望
久しぶりに自分の映り方とか気にできないぐらい手叩いて笑いました。皆さんの個性やキャラクターがトークから垣間見えて楽しかったです。書き下ろしていただいた曲はもちろん、ラッキリさんの曲は今までたくさん聴いてきたので、歌わせていただけてほんまにうれしかったですね。
■Lucky Kilimanjaroコメント
▼熊木幸丸（Vocal）
僕の作った楽曲で皆さんが踊ってくれるのは本当にうれしかったですし、ラミちゃんの日々の悪事を今日紹介できてとてもうれしかったです。またフェスもあるので、皆さんと一緒に踊れるのを楽しみしています。
▼ラミ（Percussion）
ライブも収録もすごいワチャワチャできて、一日とても楽しかったっていう思い出しかないです。ありがとうございました。
▼山浦聖司（Bass）
小さいボケでもWEST.の皆さんがすごく拾ってくれて、面白くしていただいて、とても喋りやすかったです。 またこういう機会をいただけたらとてもうれしいです。
▼柴田昌輝（Drum）
一緒に演奏していてもすごく楽しかったですし、トークも皆さんすごく面白くて。一人の視聴者として楽しんでしまったなっていうくらい楽しかったです。
▼松崎浩二（Guitar）
終始にぎやかでめちゃめちゃ楽しかったです。演奏していても、あんなにたくさんの背中を見ながら演奏することがなかったので、テンション上がってあっという間の時間でした。
▼大瀧真央（Synthesizer）
ライブをこんなに大人数でやるのは初めてだったので、皆さんのにぎやかな感じがすごく楽しくて。トークも本当に面白くて、さすが関西の方だなと思いました。お話しできてうれしかったです。
