¡¡WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤ÈTravis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ëLemino¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡ÙÂè9ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü¿¼Ìë0»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÌÜÁ°¤Îº£²ó¡¢µ±¸µ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Î°ú¤È´¤¤òÅÁÀâ¤Î¥á¡¼¥È¥ë¡¦¥É¥Æ¥ë¡¢¸æºêÍÛÊ¿¡Ê¾®¼ê¿Ìé¡Ë¤¬²èºö¤·¡¢æÆÂÀ¡Ê¿À»³¡Ë¤ÏµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¥¡¼¥Þ¥ó¡¦¾®¼ê¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿À»³ÃÒÍÎ¡ÈæÆÂÀ¡É¤¬¾®¼ê¿Ìé¡È¸æºê¡É¤ÈÂÐÖµ
¡¡º£ºî¤ÏÅì³¤¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥¥¡Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³¡Ë¤È»û¤Î¸µÉû½»¿¦¤Ç¤¢¤ëÊý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê²°Âæ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¤ªÊ¢¤È¿´¤òËþ¤¿¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·æÆÂÀ¤ÎÎÁÍý¤Èµ±¸µ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸æºê¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë2¿Í¤ò¤«¤Íð¤¹¤Î¤«¡£¸æºê¤ÈæÆÂÀ¡¦µ±¸µ¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¥ê¥Ý¡¼¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹âµé¤ÊÄ´ÅÙÉÊ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¸æºê¤ÎÅ¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¼Ú¤êÀÚ¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÅ¹¤ÏÂè2ÏÃ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸æºê¤«¤éµ±¸µ¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤ËæÆÂÀ¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾®¼ê¤¬±é¤¸¤ë¥á¡¼¥È¥ë¡¦¥É¥Æ¥ë¤È¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÀÜµÒ¤ò¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢µÒÀÊ¥Õ¥í¥¢¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£
¡¡ºÂ¤í¤¦¤È¤¹¤ëµÒ¤Î°Ø»Ò¤òÀäÌ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ú¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî¤ò¼Â¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸æºê¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ëæÆÂÀ¤Î¤³¤È¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¤¤¤Ê¤¹Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢æÆÂÀ¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÁþ¤é¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥Ò¡¼¥ëÌò¤ò¡¢¾®¼ê¤Ï¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆæÆÂÀ¡¦µ±¸µvs¸æºê¤ÎºÇ½ª·èÀï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ä¤â¤Î²°Âæ¡£Âè2ÏÃ¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥ÁÉ÷µíÐ§¡×¤Ç¤Ï¸æºê¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¶ô¤é¤Ã¤¿æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤À¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤·¤Æ2¿Í¤¬¸æºê¤Ë¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¤Ò¤ÈÉÊ¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹µ¢¤ê¤Î¥á¡¼¥È¥ë¡¦¥É¥Æ¥ë¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ë¤³¤ì¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë´¶¤¸¤ëÎÁÍý¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤¼¤ÒÇÛ¿®¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸æºê¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯Òì¤¤¤¿¡È¤¢¤ë°ì¸À¡É¡£æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤Ë¤è¤ëÞÕ¿È¤Î¤Ò¤ÈÉÊ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤¿2¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾®¼ê¿Ìé¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½º£²ó¤Î¡ÖÅÁÀâ¤Î¥á¡¼¥È¥ë¡¦¥É¥Æ¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¡¼¥È¥ë¡¦¥É¥Æ¥ë¤ä¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥á¡¼¥È¥ë¡¦¥É¥Æ¥ë¤ÎÊý¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£°Ø»Ò¡Ê¤¤¤¹¡Ë¤ò°ú¤¯½êºî¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»½Ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ä¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À»ä¼«¿È¤â¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼ç±é¤ÎÊý¤¬º£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦Æ°¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼Çµï¤ÎÃæ¤Î¡È¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡É¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯±éµ»¤ò¼«Á³¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÙÉô¤Ø¤ÎÌÜÇÛ¤ê¤Ï¡¢¥á¡¼¥È¥ë¡¦¥É¥Æ¥ë¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤Î¾å¤Ç¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¼«Ê¬¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤è¤¯¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢µ¤¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ ¿À»³¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤ª2¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÌòÊÁ¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢»ä¤â¤ª¼Çµï¤Ë¼«Á³¤ÈÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿À»³¤µ¤ó¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËCM¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£³Ø¥é¥ó¤òÃå¤Æ¡¢Travis Japan¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é²Î¤ÈÍÙ¤ê¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¡Ö¿©¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¼ê¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤»þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ç¤¹¤«¡©
²£ÉÍ½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÆÈÆÃ¤Ê²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¦¥Á¤Î»Ò¤Ï¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡Ö»é¥Þ¥·¥Þ¥·¡×¤Ê¤¢¤ÎÌ£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ì¿Í¤Ç¥Õ¥é¥Ã¤È¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ¶á¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ä°ì¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯½¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡Ä¤´²ÈÂ²¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Ëè²ó¡Ö¥Ê¥Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡×¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¸æºê¤¬æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
2¿Í¤Ï¥·¥§¥Õ¤È¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥·¥§¥Õ¤ÎæÆÂÀ¤Ï¤â¤È¤â¤È½¤¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤Îµ±¸µ¤Ï¼«¿È¤Î¥»¥ó¥¹¤À¤±¤Ç·ë¹½¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¸æºê¤È¤¤¤¦¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤Ç¥á¥¹¤¬Æþ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè£¹ÏÃ¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ðµ±¸µ¤¬°ìÈé¤à¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êæÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸æºê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ³¤¯¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿©¤Î¥·¡¼¥ó¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤³¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¿©¤ÎÉôÊ¬¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ä¿Í´ÖÀ¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£·è¤·¤Æ¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤Å¸³«¤ä¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡¢¡Ö¾×·â¤Î»ö¼Â¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤¬´Ë¤ä¤«¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë²°Âæ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¿ÍÎÏ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤²¹ÅÙ´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
