秋の行楽シーズンを迎え蔵王の山頂付近では、登山客らの安全を祈願する神事が行われました。山頂付近では、紅葉が始まりつつあります。



標高1661メートルの蔵王ロープウェイ地蔵山頂駅です。

午前10時ごろの気温は12度。肌寒さを感じるものの、雲の間から時折、日が差し込んでいました。

秋に色づくナナカマドは、赤い実をつけ、山の木々は、紅葉が始まりつつあります。

蔵王ロープウェイによりますと、紅葉はこの夏の猛暑の影響で、例年より1週間遅れているといいます。

今後、気温の低下することで色づきが一気に進むということです。





登山客（山形市から）「やっと涼しくなったので久しぶりに歩きたいと思って来た。これから紅葉が始まるので楽しみ。まだ色づいていないし花も少ないが、歩くコースがたくさんあるので色々歩いてみたい」登山客（埼玉県から）「お釜を見る目的で蔵王に来たが、残念ながらガスで見ることが無理そうなので戻ってきた。もう一度チャレンジしたい」こうした中、地蔵山頂駅近くの蔵王地蔵尊の前では、秋の例大祭が行われました。神事には、地元の温泉関係者や登山客などおよそ100人が参加。代表者が玉串をささげ、紅葉とスキーシーズンの安全を祈願しました。蔵王地蔵保存会 岡崎宏一 会長「蔵王の紅葉は大変素晴らしいものがある。紅葉だけでなく、ロープウエーなどを使った色んなトレッキングコースがあるので、お越しいただいた客には、十分に楽しんでもらえるのでは。安心してお越しいただければと思う。」蔵王の山頂付近は、10月上旬に紅葉が見頃を迎える見込みです。また、10月中旬には、温泉街でも、紅葉が始まるということです。