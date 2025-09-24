Snow Man・佐久間大介、WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』ゲスト声優として出演決定
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』（公式YouTubeチャンネルにて10月15日配信開始 毎週水曜 後8：00）にゲスト声優として出演することが24日、発表された。
【画像】可愛すぎる！公開された『ねこむかしばなし』メインビジュアル
本作は、Xのフォロワー数29万人超え、数々のねこマンガを手掛ける、ぱんだにあ氏のヒット作『ねこむかしばなし』が原作のWEBアニメ。
何役で出演するかについては、続報で発表される。
■Snow Man佐久間大介コメント
この度『うごく！ねこむかしばなし』にゲスト声優として出演させていただきます。ありがとうございます！ねこが昔話にいると「あっ！こうなっちゃうんだ」となるストーリーで、本当にねこを知っている人こそより刺さると思うのでぜひ見てみてください！
