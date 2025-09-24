ヒコロヒー『5時に夢中！』卒業 らしさ全開で締めくくる「二度と戻ってくることがないよう」
ピン芸人のヒコロヒーが、24日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に生出演し、同日の放送をもって卒業した。
【写真】さみしい…番組公式でもヒコロヒー卒業を発表
この日の番組冒頭、ヒコロヒーは「さっき、プロデューサーが近づいてきて『間違っていると思うんですけど、嫁に出す気分です』って言っていたんですけど…間違ってます（笑）」とコメント。
終盤には、4年間の名場面をプレイバック。レギュラー就任時には「いやー『変やなぁ』って思いました」と明かす様子や、レギュラー初回から水曜メンバーとの息ぴったりな姿も伝えられた。
小原ブラスが「私は、ヒコロヒーの書く文字が好き。遠目で見たら、角ばっているというか、あれやけど、近くで見たら丸いのが、性格にも出ているなって」とねぎらい。松田ゆう姫からも「私の中の守護神だったので、本当にさみしいです」と呼びかけた。
エンディングは、出演者全員で前に出て、花束の贈呈。最後は「どうしようかな。街で会って『5時夢見てます』っていうのが、思った以上に無職の方が多い」と笑わせながら「いろんな時期、正直しんどいなと思うこともあったんですけど、ちゃんとしてない人たちが、ちゃんとしてない我々を見るのがいいなと思いました」と呼びかけた。「プロデューサーから『いつでも戻ってきてください』って言われましたけど、この番組は不祥事を起こした人が戻ってくるイメージがあるので、今後は、二度と戻ってくることがないように」と締めくくった。
【写真】さみしい…番組公式でもヒコロヒー卒業を発表
この日の番組冒頭、ヒコロヒーは「さっき、プロデューサーが近づいてきて『間違っていると思うんですけど、嫁に出す気分です』って言っていたんですけど…間違ってます（笑）」とコメント。
終盤には、4年間の名場面をプレイバック。レギュラー就任時には「いやー『変やなぁ』って思いました」と明かす様子や、レギュラー初回から水曜メンバーとの息ぴったりな姿も伝えられた。
エンディングは、出演者全員で前に出て、花束の贈呈。最後は「どうしようかな。街で会って『5時夢見てます』っていうのが、思った以上に無職の方が多い」と笑わせながら「いろんな時期、正直しんどいなと思うこともあったんですけど、ちゃんとしてない人たちが、ちゃんとしてない我々を見るのがいいなと思いました」と呼びかけた。「プロデューサーから『いつでも戻ってきてください』って言われましたけど、この番組は不祥事を起こした人が戻ってくるイメージがあるので、今後は、二度と戻ってくることがないように」と締めくくった。