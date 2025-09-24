栄の個性派カフェ6店

◆bistro cafe THE FLOWER TABLE／おいしさと遊び心あふれるアフタヌーンティー

「アフタヌーンティー 」3801円（要予約）※画像はイメージ

東京の人気フレンチ「sincere」の 石井シェフ監修メニューが人気のカフェ。味だけでなく遊び心あふれるビジュアルも話題です。SNS映えするスイーツやドリンクを多く取り揃えているので要チェック！ ホテルのラウンジのような落ち着いた空間で、華やかな一皿を堪能できるのも魅力。

石井シェフ監修の華やかな「アフタヌーンティー」は14〜18時の間に提供され、およそ2カ月ごとに内容が変わります。

「季節のパスタ（スープ・ミニサラダ付）」1801円などの食事メニューも

明るい雰囲気で居心地のいい店内

■bistro cafe THE FLOWER TABLE（びすとろ かふぇ ざ ふらわー てーぶる）

住所：愛知県名古屋市中区栄3-5-1 名古屋三越栄店3F

TEL：052-252-1525

営業時間：10〜20時（スイーツ18時LO、ドリンク19時LO、フードは11〜16時LO）

定休日：不定休（名古屋三越栄店）に準ずる



「はちみつとメープルシロップ」3pices1200円

注文を受けてから生地をつくり始める、おいしいパンケーキが人気のお店。絶対的な名物であるふわふわ食感のパンケーキを求め、行列ができることも。全粒粉の小麦やメレンゲを加えて焼き上げ、フワッフワの食感で何枚でも食べられると評判です。スイーツ系、食事系など種類豊富で気分に合わせて選べるのも魅力。3Dラテアートもチェック！

人気の「はちみつとメープルシロップ」のパンケーキは宮古島産のはちみつとアカシアのはちみつを使用し、香ばしく仕上げています。

「l3Dカプチーノ」1020 円〜はホットもアイスも可能（平日限定）

おしゃれなショップが軒を連ねる栄ミナミエリアにある

■elk NAGOYA（えるく なごや）

住所：愛知県名古屋市中区栄3-20-14

TEL：052-261-8227

営業時間：11〜19時（土・日曜、祝日は10時〜）※18時LO

定休日：無休



「キャラメルハニートースト」850円

「都会にあるオアシス」がコンセプトのカフェ。昼は緑に囲まれたテラス席や落ち着いた店内でランチやスイーツ、夜はイタリアンをベースにしたアラカルト料理とお酒が楽しめます。統一感のあるアンティーク家具を配すなど、細部にまでこだわり抜かれた空間で安らぎのひとときを楽しんで。

デニッシュ生地で軽い食感の「キャラメルハニートースト」はドリンクセットで1500円です。

パリにあるカフェをイメージしたテラス席は居心地抜群

蔦が茂る外観からも趣を感じられる

「椿パフェ（抹茶）」 2000円

和の雰囲気が漂う落ち着いた空間で、厳選された素材を使ったパフェを味わえるお店は、知っていないとたどり着けないまさに隠れ家。和モダンを感じさせる店内の装飾も美しい。パフェは定番の抹茶やほうじ茶のほか、季節の素材をふんだんに用いた季節限定品も。少人数の予約優先 制だが、空きがあれば当日の電話予約も可。

ジェラートには名古屋の老舗日本茶専門店、升半茶店の抹茶を使用した「椿パフェ（抹茶）」は自家製の小豆との相性も抜群です。

「 「椿パフェ（ほうじ茶）」2000 円は愛知県長久手産のほうじ茶を使ったジェラートがおいしい。さっぱりとしつつも香り高く、味わい深い

少人数の予約制なのでゆっくりとパフェを味わえる

■椿茶寮（つばきさりょう）

住所：愛知県名古屋市東区泉1-14-23 イトーピア久屋マンション2F

TEL：070-8991-7526

営業時間：11〜19時（18時30分LO）

定休日：第1･3水曜



◆ラルフズ コーヒー RAYARD Hisaya-odori Park／ラルフ ローレンの世界観が凝縮されたタイムレスなカフェ

「ラルフズブラウニー&バニラアイス」1067円

タイムレスなアメリカンスピリットあふれる内装、アイテムに囲まれ、ラルフ ローレンの世界観を体感できる「Hisaya-odori Park」 内のカフェ。ラルフ ローレン氏とコーヒータイムを共有しているかのような気持ちにさせてくれる、メニュー構成と空間が魅力です。フレンチトースト990円など名古屋限定のメニューも揃います。

「ラルフズブラウニー＆バニラアイス」はラルフ ローレン氏の妻、リッキー ローレンの家に伝わる秘伝のレシピを再現した濃厚なブラウニーです。

「シティーリユーザブルカップ」6270 円をはじめ、限定のグッズも多数販売

■ラルフズ コーヒー RAYARD Hisaya-odori Park（らるふず こーひー れいやーどひさやおおどおりぱーく）

住所：愛知県名古屋市中区錦3-16-12 Hisaya-odori Park内

TEL：052-211-9383

営業時間：10〜19時

定休日：不定休



◆ROCCA & FRIENDS CREPERIE to TEA 名古屋／“香りと旅する”フォトジェニックなクレープ

左から「蜂蜜ブルーチーズ」930円、「イスパハン」930円、「名古屋ブリュレ」980円、「大人のチョコバナナ」930円

「Hisaya-odori Park」内にある、クレープと紅茶の専門店。クレープはしっとりなめらかでモチモチとした食感が特徴で、季節のフルーツを包んだデザートクレープは見た目のキュートさも話題。香りをテーマに、厳選されたレギュラークレープ4種を常展開しています。紅茶をベースにしたオリジナルドリンクも豊富に揃うので、テイクアウトしてHisayaodoriParkで味わうのもおすすめ！

イートインも可能。 店外にはテラス席も用意している

■ROCCA & FRIENDS CREPERIE to TEA 名古屋（ろっか あんど ふれんず くれーぷりー と てぃー なごや）

住所：愛知県名古屋市中区錦3-15-11 RAYARD Hisaya-odori Park 2F

TEL：052-211-9300

営業時間：11〜20時

定休日：施設休業日に準ずる



「BGクロックマダム」1000円

久屋大通庭園フラリエ内にあるカフェ。自家製ブリオッシュを使ったオープンサンドなどを味わうことができます。ブランチにぴったりな食事系から、カフェタイムにぴったりなスイーツ系まで種類豊富に揃います。タルト専門店「tarte et tar te」も併設。

人気の「BGクロックマダム」は玉子やハム、ほうれん草、チーズ、ホワイトソースなどを組み合わせた濃厚な一品です。

カフェタイムには「ブリノワール レオチョコレート（レ ギュラーサイズ）」890円を

オリエンタルモダンな雰囲気の店内。 フラリエの中庭で味わうのもおすすめ

■BRIOCHE Go.（ぶりおっしゅ ごー）

住所：愛知県名古屋市中区大須4-4-1 久屋大通庭園フラリエ西ウイング 1F

TEL：052-265-8226

営業時間：9〜18時

定休日：無休（tarteet tarteは不定休）



◆カツレツMATUMURA bisCHUNICHI BUILDING／フレンチのエスプリを感じる上質なカツレツ

「本日の厳選豚フィレ肉 低温カツレツ」150g2600円

名古屋の名フレンチ「Maison Le pin mura」の系譜を継いだカツレツ専門店。全国の生産者から届く厳選した豚フィレ肉に、低温のラードでうま味を閉じ込める様にゆっくり火入れすることにより柔らかい食感に仕上げています。

さまざまなジャンルの名店が集う中日ビルの3階レストラン街にある

■カツレツMATUMURA bisCHUNICHI BUILDING（かつれつ まつむら びすちゅうにち びるでぃんぐ）

住所：愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル3F

TEL：052-265-7710

営業時間：11〜15時（14時LO）、17〜22時（21時LO）

定休日：中日ビルに準じる



◆社交酒場 イム／オープンからせんべろOK！ さまざまな使い方ができる酒場

「スペアリブ」680円

昼飲みや立ち飲み、女子会などさまざまなシーンに対応してくれる居酒屋。本格的な料理からおつまみまでメニューは種類豊富に揃います。イチオシメニューの「スペアリブ」は柔らかい豚肉の甘みが味わえるリピーター続出の一品。 開店時間から楽しめるせんべろセット（1000円）は、料理やお酒をリーズナブルに味わえ特に人気！

古民家を改装した趣ある店構え。 1階は立ち飲みスペースで、2階にはソファ席とテーブル席がある

■社交酒場 イム（しゃこうさかば いむ）

住所： 愛知県名古屋市中区栄3-25-28

TEL： 052-263-9877

営業時間： 15時〜翌2時(翌1時LO)

