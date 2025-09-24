元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が、23日配信のYouTubeチャンネル「楽待チャンネル」に出演し、自民党総裁選（10月4日投開票）に立候補した茂木敏充前幹事長について、自身の見解を語った。

進行役のジャーナリスト須田慎一郎氏が「今回、高市早苗さんと茂木敏充さんがかなり大きくイメチェンを図ってきたなと思う。特に茂木さん」と振ると、石原氏は「茂木さんソフトに（なった）。同僚議員が言っても、上から“お前、バカなこと言ってるな”っていうような感じなんですけどね」と、自身が知る茂木氏のイメージを説明した。

茂木氏は石破茂首相の辞意表明を受け、いち早く出馬を表明。都内の認定こども園を視察し、子供たちと交流する様子が伝えられた。

石原氏は「園児と一緒にいて、“おじちゃんがね…”って。あれびっくり。“おじちゃんはね”って茂木さんが言ったら、“おじいちゃん”って子供に切り返されて、ちょっとかわいそうだった」とそのイメージ戦略に驚きを口に。「でも頑張ってますよ。（前回総裁選からの）1年間か、こりゃいかんと思ってやってこられたんだと思う」と、陰の努力を評価した。

各メディアの票読みでは、高市氏と小泉進次郎農相が決選投票に進むのではとの見方も多い。須田氏からは「（茂木氏が）決選投票に残れるか、かなり危ういところにいるじゃないですか。茂木さんの今回の総裁選の狙いって、どこにあると思いますか？」と質問された。

石原氏は「言っちゃっていいのかな？」とためらいながらも、「財務大臣狙いじゃないかな」と、独自の見解を口にした。「彼、能力あるから。そこでキャリアを積んでいって、特にアメリカのカウンターパートがベッセントでしたっけ？財務長官じゃないですか。彼は交渉能力が高い人間ですから、トランプさんはすぐ気が変わりますから、今回の日米合意だってどうなるか分からない。その時、“茂木はすげえな”って世間をうならせるには、財務大臣だと思いますね」。日本経済の浮沈の鍵を握るポストで実績を挙げることが、茂木氏の真の狙いではと推測した。