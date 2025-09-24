【大雨警報】鹿児島県・錦江町に発表 24日17:54時点
気象台は、午後5時54分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を錦江町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を南大隅町に発表しました。
大隅地方では、25日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夜のはじめ頃
■大崎町
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
□洪水警報
25日明け方にかけて警戒
■東串良町
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
□洪水警報
25日明け方にかけて警戒
■錦江町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
24日夜のはじめ頃から25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 24日夜遅く
■南大隅町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
24日夜のはじめ頃から25日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夜のはじめ頃
■肝付町
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
□洪水警報
25日明け方にかけて警戒