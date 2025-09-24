気象台は、午後5時54分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を錦江町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を南大隅町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・錦江町に発表 24日17:54時点

大隅地方では、25日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿屋市

□大雨警報

・土砂災害

25日明け方にかけて警戒

・浸水

25日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 24日夕方





■志布志市□大雨警報・土砂災害25日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 24日夜のはじめ頃■大崎町□大雨警報・土砂災害25日明け方にかけて警戒・浸水25日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 24日夕方□洪水警報25日明け方にかけて警戒■東串良町□大雨警報・土砂災害25日明け方にかけて警戒・浸水25日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 24日夕方□洪水警報25日明け方にかけて警戒■錦江町□大雨警報【発表】・土砂災害24日夜のはじめ頃から25日明け方にかけて警戒・浸水25日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 24日夜遅く■南大隅町□大雨警報【発表】・土砂災害24日夜のはじめ頃から25日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 24日夜のはじめ頃■肝付町□大雨警報・土砂災害25日明け方にかけて警戒・浸水25日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 24日夕方□洪水警報25日明け方にかけて警戒