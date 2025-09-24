政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２２日にテレビ朝日「モーニングショー」に出演。番組では自民党総裁選を特集した。

昨年総裁選の議員票は小泉進次郎氏・７５票、高市早苗氏・７２票、石破茂氏・４６票、小林鷹之氏・４１票、林芳正氏・３８票、茂木敏充氏・３４票だった。

番組で田崎氏は議員票の予測として、小泉氏と林氏が「大幅増」と予想した。

林氏に関して「倍増までいくかはちょっと微妙になってるのは」として、官房長官の林氏がネット番組で参院選で自公が掲げた国民一律２万円給付案に「私だったらやらなかったかもしれない」と発言した件を指摘。林氏は２１日に「決定に携わっており、発言すべきでなかった」と撤回した。

田崎氏は「失言があったんで、石破さんの票を取り込まなきゃいけないときに、石破さんを敵に回しかねない話をして、撤回したとはいえ残ってる。伸びが頭打ちになる可能性が出てきてる」と語った。

「林さんは本当に安定感があってミスをしない人なんですよね。その人がおそらく官房長官として初めてだと思いますけど、大きな大きなミスをして、修正してもしこりは残るだろうと思います」と述べた。