テレビ東京は24日までに、「テレ東系オールスターWEEK」をPRするスペシャル動画「90年代ワイドショー風番宣動画」を公式YouTubeで公開した。

動画では、立川周アナ、山本倖千恵アナ、冨田有紀アナが90年代風の架空のワイドショー番組「TOKYOセブンワイド」に挑戦。

立川、山本両アナが90年代の有名アナウンサーをほうふつとさせる掛け合いを披露しているほか、冨田アナはポニーテールに大きなリボンのアイドルアナ風ファッションでリポートコーナーに挑戦している。

動画は80〜90年代の映像で現代を表現するクリエーティブチーム「フィルムエスト」とのタッグ。アナログ放送時代の粗めの画面や、時代を感じさせるBGMなど、細部に凝った作りとなっている。

SNSでは「懐かしい」「とみちゃん似合ってる」「画面の感じが90年代のテレ東感がある」「90年代テレ東にタイムスリップ」など反響が寄せられている。

動画では、「池上彰×吉永小百合 昭和100年」（28日午後6時半）、「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！20周年突入だよ！3時間SP」（10月3午後6時55分）をPRしている。