松村沙友理、乃木坂46卒業から7キロ増「いっぱい食べるのが好き」「ゆるやか〜に今生きて」

9月24日、TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に、松村沙友理が出演。乃木坂46卒業後の変化を語った。

番組で、YouTubeチャンネルで見せる大食いな一面が話題にあがった松村は、“昔からよく食べていたのか？”と聞かれると、「いっぱい食べるのが好きで」「昔からですね。家族みんなよく食べるので、家族の中では私が一番小食なぐらい」と告白。

また、「乃木坂の時も、よくお偉いさんに差し入れとか持ってきていただいた時に『1人1個だぞ』って言われて」「でもこっちはもう3個も4個も食べたい。すごい目を盗んで2個3個食べるのを必死でやってました」と振り返った。

この流れで、体型維持について聞かれると、「グループの時はほんとに、結構周りがみんなスレンダーな子が多かったので」「運動はすごいしてました。週2か週3かではランニング行って、筋トレもすごいちゃんとやって」と明かし、「今は全然、何もやってなくて。でも、毎日寝る前にお祈りをしています」「街を歩いていても神社とかの前通ったら『痩せますように』って…」と話して、笑いを誘った。

その上で、「でも、卒業してから結構体重はプラスで。結構太りましたね、7kgぐらいは太りました」「もともと結構ストイックに頑張っていたので、もう、ゆるやか〜に今生きて」と明かしていた。