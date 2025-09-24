10月8日にBlu-ray＆DVDが発売される映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』のメイキング映像が公開された。

本作は、2019年の初演後、何度も再演された同名読劇が原作の青春映画。2024年3月31日をもって放送作家業と脚本業から引退した鈴木おさむが脚本を手がけ、ドラマ『純愛ディソナンス』（フジテレビ系）や『アオハライド』（WOWOW）などの木村真人が監督を務めた。

とある田舎の小さな村。この村の少年たちは18歳になると、あることを伝えられる。それは「この村で生まれた男の子は、人生で一度だけ魔法を使うことができる。ただし、20歳までの2年の間に使わなければならない」ということ。村の大人の男たちが過去にどんなことに魔法を使ったのかは、自分たちが魔法を使うまでは知ることできない。こうして、アキト、ハルヒ、ナツキ、ユキオの4人の男子高校生は「何に魔法を使うか？」を考え始める。

主演を務めたのは、FANTASTICSの八木勇征。幼いころからピアノが好きで音大を目指すも父親からの強固な反対に葛藤する、主人公アキトを演じた。生まれつき体が弱く、仲間たちに守られるように成長してきたハルヒを井上祐貴、サッカー選手になるという夢を父親の病気のせいで諦め、仲間たちの言葉を素直に聞くことができない不器用なナツキを櫻井海音、天真爛漫なキャラクターでありながら、自身の父親が抱えていた意外な秘密にショックを受けるユキオをIMP.の椿泰我がそれぞれ演じている。

公開されたメイキング映像には、南房総をはじめとした自然豊かなロケ地での撮影風景や、主演の八木が差し入れたカフェカーで撮影合間を和やかに過ごす4人の様子などが収録されている。また、魔法の存在を4人に伝えるテツ爺役・笹野高史との撮影シーンでは、テツ爺の小道具である“鼻眼鏡”を八木がかけて談笑する場面も切り取られている。

このほかにも、4人とそれぞれの父親との撮影シーンなど、本編では見られない俳優たちの素顔や撮影裏が詰まった1時間以上のメイキング映像はBlu-ray＆DVD特別版に収録される。（文＝リアルサウンド編集部）