Raine¡¢¥Ë¥åーEP¡ØBackseat¡Ù¤è¤ê¿·¶Ê¡ÖGhost¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡¡ÁÓ¼º¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯Æüµ¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤Ë
¡¡Raine¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖGhost¡×¤òËÜÆü9·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ONE OK ROCK¤Ï¡Èå«¡É¤ÎÎÏ¤Ç±©¤Ð¤¿¤¯¡¡°ðÍÕ¹À»Ö¡¢TAKUYA¡ç¡¢º´Æ£·ò¡¢Awich¡Ä¡ÄºÇ¿·¥Ä¥¢ー¤Ë·ë½¸¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¡Ë
¡¡11·î12Æü¤ËEryngii¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤ëEP¡ØBackseat¡Ù¤«¤é¤ÎÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ð¤ÎÉô²°¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¸å¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£Á¡ºÙ¤Ê¥®¥¿ー¤È¿ÆÌ©¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤ë¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢µ²±¤È¸þ¤¹ç¤¦¥Õ¥é¥¸¥ã¥¤¥ë¤Ê¿´¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡¢ÁÓ¼º¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯ÆüµÅª¤Ê¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÏEPÁ´ÂÎ¤Î´¶¾ðÅª¤Ê¸Ì¤òÄó¼¨¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¿ÆÌ©¤Ê¥Ðー¥¹¤«¤é¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ÊÆâ¾Ê¤ÈÁÓ¼º¤Î¸½¼Â¤È¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎThe Hit Factory¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎKenta Yonesaka¤¬Ã´Åö¡£Raine¼«¿È¤ÈOmeed Almassi¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ç¡¢¥®¥¿ー¤ËMei Semones¤ò·Þ¤¨¡¢Eric Van Thyne¡ÊSomerset Classic, Glendale¡Ë¤¬¥ß¥¥·¥ó¥°¡¢Omar Akrouche¤¬¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¸ø¼°MV¤¬9·î29Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£¤½¤Î¸å¡¢10·î22Æü¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBackseat¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¦Raine¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ð¤ÎÉô²°¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î»ý¤ÁÊª¤Î°ÕÌ£¤È½Å¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¾Çò¤ò¤É¤¦ºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Èà½÷¤Î¤â¤Î¤È¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤ËÂ¸ºß¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬»à¤ËÈà½÷¤òÀ¸¤«¤·Â³¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë