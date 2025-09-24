◇MLB ダイヤモンドバックス 5×-4 ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)

ドジャースは大谷翔平選手が投打二刀流で出場。投げては復帰後最長の6回を投げ91球、被安打5、8奪三振、与四死球0、無失点の好投。バッティングはノーヒットに終わり連続安打試合が「9」でストップしましたが、四球で出塁した6回に2点目のホームを踏み、得点数をメジャーダントツの「142」に伸ばしました。

この日の試合前、ロバーツ監督が取材に応じると、話題は“投手・大谷”のポストシーズンでの起用法に。「ショウヘイがプレーオフの最初のシリーズで先発する可能性はかなり高い」と、まずは先発マウンドに送り出す可能性を示唆します。

その一方で、ウワサされているのはリリーフ起用。ロバーツ監督は「17日の先発登板のあとに、そのことについてショウヘイと話した」と大谷選手の意向を確認したことを明かし、「確認できたことで、ポストシーズンでの選択肢が少し増え、これまで達成できなかった目標に到達できるのではと思っている。ショウヘイと可能性がどう展開していくのか、交わした会話はとても良いものだったよ」と好感触を口にします。

またリリーフ陣の“チーム”に大谷選手が新たに加わることについては「トレーニングスタッフやショウヘイと話をしていて、しっかりした土台はできている。無謀な部分もありますが、それが問題になるとは思いません」と信頼を強調しました。