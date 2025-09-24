小学４年生以下の選手が出場する「報知旗争奪 第１４回関西キッズドリーム大会」が２０日、大阪・泉南市のＪ：ＣＯＭサザンスタジアムで開幕した、

ちびっ子ボーイズリーガーの歓声が球場に響き渡った。まだ幼い選手に野球を楽しんでもらおうという大会に今年は９チームが参加。まず行われた開会式では大阪堀江の堀田主将が「一球一球を大切にし仲間と共に楽しむことを誓います」と元気よく宣誓した。

式後は恒例のイベントが実施された。「キャッチボールクラシック」で優勝したのは滋賀大津・ナガセ・枚岡・大阪八尾合同で佐藤太主将は「優勝できてうれしい。野球でも最後まで諦めず頑張る」と笑み。「スイングコンテスト」で優勝の泉州・中川颯主将も「チームみんなが頑張ったから勝てた。大会も力を合わせる」と笑顔だった。

毎年盛り上がるのが「ベースランニングコンテスト」で今年のＶチームは、大阪柴島・大淀・大阪都島合同。足立選手が「うれしい。野球でも優勝したい」と言えば、松岡選手も「昨年は２位だったのでよかった。大会でも優勝してみんなでお祝いしたい」と目を輝かせた。