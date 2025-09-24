◇大相撲秋場所11日目（2025年9月24日 東京・両国国技館）

大相撲秋場所は24、東京・両国国技館で11日目の取組が行われ、初日からただ1人10連勝中の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は過去11勝10敗ときっ抗している関脇・霧島（29＝音羽山部屋）と対戦。右のまわしを取ると、冷静に上手投げで下し、星を11に伸ばした。

結びの一番では、首位に1差で迫る大の里が小結・高安と激突。立ち合いで高安の体当たりに引く場面もあったが、すぐに立て直し、突き出しで10勝目を挙げた。

3敗の大関・琴桜は、西前頭4枚目・若元春との激しい攻防の末、土俵際で上手投げを決めて勝ち越しを飾った。

前日に5敗目を喫し、昇進が極めて厳しくなった関脇・若隆景は先場所優勝の東前頭5枚目・琴勝峰に素早く寄り切られて6敗目。土俵下で、悔しさをにじませながら唇をかんだ。

2敗同士の対決となった新小結・安青錦と東前頭11枚目・正代の一番は、安青錦ののど輪にひるまず、土俵際の攻めで寄り倒し、9勝目を挙げた。

11日目の取組を終えて、全勝は豊昇龍、1敗が横綱・大の里、2敗は東前頭7枚目・隆の勝、東前頭11枚目・正代の2人となった。