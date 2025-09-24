来年２月に三代目笑福亭三喬を襲名する笑福亭喬若が２４日、師匠の笑福亭松喬とともに、襲名あいさつのため、神戸市のデイリースポーツを訪れた。

“落語界の松坂大輔”を自称する喬若は、自身の襲名あいさつに緊張した表情を浮かべつつも「師匠が生きてはる時に師匠の前名を継がせていただける、こんな幸せなことはありません」とあいさつ。「こうしてごあいさつをさせていただく中で、お客様から『変わったね』と言っていただいた。名を継ぐというのはこういうことなのかなと思っています」と、無意識の中で自身が変化していることを語った。

来年２月１日に国立文楽劇場での襲名公演を控える。師匠の松喬からは「プロの世界ですので、ヒットを打てなかったら終わり。相撲の世界でも『地位は相撲を取ってくれない』と言いますから、精進して頑張って欲しい」と、厳しい一言も。喬若は「これから自分がこの名前を大きくして、頑張って、『松坂大輔って笑福亭三喬に似ているね』と言われるぐらいの地位になりたい」と、壮大な夢とともに今後の活躍を誓った。