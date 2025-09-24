お笑いタレントのヒコロヒー（35）24日、TOKYO MX「5時に夢中！」に火曜コメンテーターとして生出演。番組卒業について語った。

番組冒頭、MCのフリーアナウンサー垣花正（53）が「ヒコロヒーさん、今日で番組卒業です。よろしくお願いします」とあいさつ。ヒコロヒーは「ありがとうございます。さっき本番直前に番組プロデューサーがバッと近づいてきて、『今日で最後ですね』なんて言われて、『ありがとうございます』って。『間違っているかもしれないんですけど、お嫁に出す気分です』って言われたんですよ」と明かすと笑いが起きた。そして「あの…言わしていただいていいですか。間違ってます」と言った。すると垣花が「お嫁に出すって、歳そこまで離れてないよね、プロデューサー」とツッコんだ。

そしてヒコロヒーは「先週はヒコロヒーが『いやだ、いやだ』って言ったのが、それでまためっちゃネットニュースになっちゃって。なんかワシが嫌がりながらも、降板させられるみたいな。そうじゃないから。ワシも選んで決めさせていただきましたから」と明かした。すると小原ブラス（33）が「事務所に圧力に屈したのかと、ヒコロヒーが」と言い、ヒコロヒーは「そんなようなコメントもあったけど」と答えた。