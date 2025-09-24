お笑いタレント山田邦子（65）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。番組中の質問に「私たちは日枝班ですよ」と返答する一幕があった。

MCのハライチ岩井勇気から「あの頃、散々経費で飲ませてくれた局員たちは全員失脚したっぽい」と問われて、山田は「そんなことはない」といいながら「△」の札をあげて「もうお年だからリタイアされた方や、他のところに移られた方もいらっしゃる」と返した。

そして突然「私たちは日枝班ですよ」と話した。MCハライチ澤部佑は「いろんなグループがありますからね」と発言をフォローするように話すと、山田は「ちゃんと懺悔にもきてくれて」と当時の人気バラエティー番組「オレたちひょうきん族」の人気コーナーだった「ひょうきん懺悔室」に当時、フジテレビ編成局長だった日枝久氏が出演して水を掛けられた回について語っていた。

澤部は「久しぶりになめらかにその名前を聞きました」と返すと、岩井は「今になって（フリップに質問を書いて）出したことを後悔してます」と話してスタジオから笑いをとった。

中居正広氏と女性とのトラブルに端を発した一連の問題を受け、フジテレビとフジ・メディア・ホールディングス（FMH）は3月27日、取締役会を行い、日枝久取締役相談役の退任決定と経営体制の刷新を発表。6月25日、FMHの第84回定時株主総会が開催され、日枝氏は同総会終結の時をもって取締役としての任期を満了し、退任した。