¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ðÉ½¸½¤¬¡Ö°ÍÂ¸Åª¤Ç¤·¤Ä¤³¤¤¡×¤È²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈãÈ½¡á±Ñ»æÊóÆ»
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼Âð¤Ç£²£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¹ÔÆ°¤¬¡Ö°ÍÂ¸Åª¤Ç¤·¤Ä¤³¤¤¡×¤È²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¡¢¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤·¤¿Êç¶â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤Æ´Ñ½°¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·»Ê²ñÌò¤òÌ³¤á¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾Þ¡×¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë²¦»Ò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¿þ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢·²½°¤ÎÁ°¤Ç¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤«¤é°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÏÓ¤ò²ó¤¹ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢²¦»Ò¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ï°ìÉô¤Î²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢Èà¤é¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï£Ø¤Ë¡ÖÈà½÷¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡¡Èà½÷¤Ï¤¹¤´¤¯°ÍÂ¸Åª¤Ç¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡Èà½÷¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤¤¤Ä¤âÈà¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¼«Ê¬¤¬¼Ì¿¿¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡Ä¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÈà¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢¥ª¥×¥é¡¦¥¦¥£¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ò´Þ¤àÂ¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤È¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¥³¥¹¥Ê¡¼¤Î³¤ÊÕ¤ÎÅ¡Âð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ï»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£