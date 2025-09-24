メンバー全員が日本出身のK-POPガールズグループcosmosy、高速カムバック　リリース直後にライブ配信も予定

メンバー全員が日本出身のK-POPガールズグループcosmosy（コスモシー）が超高速カムバックを知らせ、本格的な物語の始まりを告げた。

cosmosyは9月24日18時、全世界のオンライン音源サイトを通じて初ミニアルバム『the a(e)nd』を公開する。

今回のアルバムは初のフィジカルアルバムとしても発売され、予約販売開始と同時にファンの熱い関心を集めた。

『the a(e)nd』には、7月に先行公開された『BabyDon’tCry=BreakingTheLove』をはじめ、『HIGH=LOVE』『Princess=Kiss』『zigy=zigy』『Lucky=One』『end=and (outro)』の全6曲が収録される。アウトロを除くすべての曲がタイトル曲として構成されており、cosmosyならではの大胆な試みが際立つアルバムに仕上がった。

（写真提供＝ソニーミュージック・コリア）cosmosy

cosmosyは今回のアルバムを通じて、独創的な世界観はもちろん、彼女たちの音楽的アイデンティティを立体的に表現しようとしている。単なる終わりではなく、新たな世界へと向かう「扉（Gate）」を象徴するアルバムの中で、葛藤と成長を描き出し、リスナーに強烈な個性とストーリーテリングを披露する見込みだ。

これに先立ちcosmosyは「ダイエットビデオ形式」で制作された新鮮なハイライトメドレービデオを公開し、ファンと出会う準備を整えた。特に同時公開された多彩なショートフォームコンテンツは、「ミーム（ネット流行語）」的要素を取り入れたセンスある演出と高いクオリティを誇り、ベールを脱ぐ『the a(e)nd』への期待感を一層高めている。

リリースと同時にcosmosyは、同日20時に公式インスタグラムチャンネルでライブ配信を行う。ファンと直接交流し、『the a(e)nd』発売への思いを語るだけでなく、韓国の音楽番組出演やファンサイン会など、精力的な活動を通じてファンとの出会いを続けていく予定だ。