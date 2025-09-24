【アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～】 9月26日より順次展開

BANDAI SPIRITSは、プライズぬいぐるみ「アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～」を全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」限定の景品として9月26日より展開する。

本景品はリズムゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism」に登場するユニットの楽曲衣装を身にまとった28人のアイドルたちを「ちびぐるみ」シリーズで立体化したもの。

Vol.1は9月26日より展開を予定し、「イルミネーションスターズ」の櫻木真乃、風野灯織、八宮めぐると「ストレイライト」の芹沢あさひ、黛 冬優子、和泉愛依が登場する。また、Vol.2「アンティーカ」の月岡恋鐘、田中摩美々、白瀬咲耶、三峰結華、幽谷霧子も同日展開する。

また、vol.3「放課後クライマックスガールズ」、vol.4「アルストロメリア」、「コメティック」、vol.5「ノクチル」、「シーズ」が10月より展開する。

アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.1

・ラインアップ：全6種

櫻木真乃 (さくらぎ まの)

風野灯織 (かざの ひおり)

八宮めぐる (はちみや めぐる)

芹沢あさひ (せりざわ あさひ)

黛 冬優子 (まゆずみ ふゆこ)

和泉愛依 (いずみ めい)

・サイズ：約11cm

※2025年9月登場予定

アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.2

・ラインアップ：全5種

月岡恋鐘 (つきおか こがね)

田中摩美々 (たなか まみみ)

白瀬咲耶 (しらせ さくや)

三峰結華 (みつみね ゆいか)

幽谷霧子 (ゆうこく きりこ)

・サイズ：約11cm

※2025年9月登場予定

アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.3

・ラインアップ：全5種

小宮果穂 (こみや かほ)

園田智代子 (そのだ ちよこ)

西城樹里 (さいじょう じゅり)

杜野凛世 (もりの りんぜ)

有栖川夏葉 (ありすがわ なつは)

・サイズ：約11cm

※2025年10月登場予定

アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.4

・ラインアップ：全6種

大崎甘奈 (おおさき あまな)

大崎甜花 (おおさき てんか)

桑山千雪 (くわやま ちゆき)

斑鳩ルカ (いかるが るか)

鈴木羽那 (すずき はな)

郁田はるき (いくた はるき)

・サイズ：約11cm

※2025年10月登場予定

アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.5

・ラインアップ：全6種

浅倉 透 (あさくら とおる)

樋口円香 (ひぐち まどか)

福丸小糸 (ふくまる こいと)

市川雛菜 (いちかわ ひなな)

七草にちか (ななくさ にちか)

緋田美琴 (あけた みこと)

・サイズ：約11cm

※2025年10月登場予定

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Bandai Namco Experience Inc.

※画像はイメージです。

※写真と商品とは異なる場合がございます。

※店舗により登場時期が前後する場合がございます。

※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。