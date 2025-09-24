プライズぬいぐるみ「アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～」が9月26日より順次展開
BANDAI SPIRITSは、プライズぬいぐるみ「アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～」を全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」限定の景品として9月26日より展開する。
本景品はリズムゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism」に登場するユニットの楽曲衣装を身にまとった28人のアイドルたちを「ちびぐるみ」シリーズで立体化したもの。
Vol.1は9月26日より展開を予定し、「イルミネーションスターズ」の櫻木真乃、風野灯織、八宮めぐると「ストレイライト」の芹沢あさひ、黛 冬優子、和泉愛依が登場する。また、Vol.2「アンティーカ」の月岡恋鐘、田中摩美々、白瀬咲耶、三峰結華、幽谷霧子も同日展開する。
また、vol.3「放課後クライマックスガールズ」、vol.4「アルストロメリア」、「コメティック」、vol.5「ノクチル」、「シーズ」が10月より展開する。
アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.1
・ラインアップ：全6種
櫻木真乃 (さくらぎ まの)
風野灯織 (かざの ひおり)
八宮めぐる (はちみや めぐる)
芹沢あさひ (せりざわ あさひ)
黛 冬優子 (まゆずみ ふゆこ)
和泉愛依 (いずみ めい)
・サイズ：約11cm
※2025年9月登場予定
アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.2
・ラインアップ：全5種
月岡恋鐘 (つきおか こがね)
田中摩美々 (たなか まみみ)
白瀬咲耶 (しらせ さくや)
三峰結華 (みつみね ゆいか)
幽谷霧子 (ゆうこく きりこ)
・サイズ：約11cm
※2025年9月登場予定
アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.3
・ラインアップ：全5種
小宮果穂 (こみや かほ)
園田智代子 (そのだ ちよこ)
西城樹里 (さいじょう じゅり)
杜野凛世 (もりの りんぜ)
有栖川夏葉 (ありすがわ なつは)
・サイズ：約11cm
※2025年10月登場予定
アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.4
・ラインアップ：全6種
大崎甘奈 (おおさき あまな)
大崎甜花 (おおさき てんか)
桑山千雪 (くわやま ちゆき)
斑鳩ルカ (いかるが るか)
鈴木羽那 (すずき はな)
郁田はるき (いくた はるき)
・サイズ：約11cm
※2025年10月登場予定
アイドルマスター シャイニーカラーズ ちびぐるみ～Song for Prism～vol.5
・ラインアップ：全6種
浅倉 透 (あさくら とおる)
樋口円香 (ひぐち まどか)
福丸小糸 (ふくまる こいと)
市川雛菜 (いちかわ ひなな)
七草にちか (ななくさ にちか)
緋田美琴 (あけた みこと)
・サイズ：約11cm
※2025年10月登場予定
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Bandai Namco Experience Inc.
※画像はイメージです。
※写真と商品とは異なる場合がございます。
※店舗により登場時期が前後する場合がございます。
※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。