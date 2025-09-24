静岡県警は24日、静岡南警察署の元刑事第一課長の警部の男（45）を性的姿態等撮影の疑いなどで逮捕したと発表しました。2025年これまでに逮捕された県警の警察官は5人目です。



建造物侵入と性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは静岡南警察署の元刑事第一課長の警部の男（45）です。



警察によりますと警部の男は、2025年4月27日午後11時ごろ、掛川警察署管内の交番に侵入し、4月30日から6月5日までの間、職員が使用する2階の女性用トイレで、小型カメラを使用し警察職員の女性3人を複数回にわたり盗撮した疑いのほか、同年5月8日午後10時ごろ、盗撮する目的で同じ交番に侵入した疑いがもたれています。





2025年3月上旬、警部の男が同月まで地域課長として勤務していた掛川警察署の3階のトイレで、女性職員が小型カメラを発見したことから事件が発覚したということです。警部の男は警察の調べに対し「やっていません」と容疑を否認しているということです。警部の男が侵入した交番は、当時、職員がパトロール中で不在で、トイレのある2階につながる部屋は、通常、施錠されているということですが、何らかの方法で侵入したとみられています。警部の男は、7月下旬から有給休暇を取得していて、8月7日付で刑事第一課長から静岡南警察署付に異動しています。現在、警部の男が所属する静岡南警察署で小型カメラが設置された形跡はないとみられていますが、警察は、以前から盗撮していた疑いもあるとみて捜査を進めています。今回の逮捕を受け、静岡県警の佐藤弘道 警務部長は、「警察職員が、盗撮事案を起こしたということで逮捕されたことは誠に遺憾であり、県民の皆様には深くおわび申し上げます。事実関係を調査の上、厳正に対処してまいります」とコメントしています。2025年 逮捕された静岡県警の警察官は5人目です。