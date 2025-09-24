USJ、年越しイベントの“超豪華”詳細発表 ワンピース・HYBE・ハミクマ・キティ…＆花火4000発【概要】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、スペシャル・イベント『NO LIMIT! カウントダウン 2026』について詳細を発表した。
【画像】USJのカウントダウン花火4000発＆26時間遊び放題のイメージ
大みそかから元日の夜まで最大26時間遊び放題となる。カウントダウンでは、2025年のUSJを象徴する人気エンターテイメントを凝縮した一夜限りの超豪華『カウントダウン・スペシャル・ステージ』が開催され、年越しの瞬間に約4000発の超豪華花火が夜空を彩る。
イベントには専用の入場チケット「パーティ・パス」が必要で、10月7日正午より順次販売を開始。
■『カウントダウン・モーメント』
新年を迎える瞬間、パーク中に「HAPPY NEW YEAR！」のかけ声が響きわたり、約4000発の色鮮やかなパイロ（直立型花火）が夜空をまばゆく彩る。
開催場所：グラマシーパーク、ラグーン
開催時間：2025年12月31日（水）23:50〜2026年1月1日（木）00:15
※開催時間が変更になる場合あり
■『カウントダウン・スペシャル・ステージ』
麦わらの一味やクロスギルドのバギーなど海賊と海軍の戦いに全身で入り込める『ワンピース・プレミアショー 2025』や、BTSなどを輩出するHYBE MUSIC GROUPの人気アーティスト楽曲とミュージックビデオにあわせ、パークの仲間たちと踊って歌える『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』。さらに、大人気のハミクマやハミクマキャンディが登場し、King Gnuとの初コラボレーションで話題沸騰中のオリジナル楽曲「SO BAD」を使用した『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』。また、数々の超興奮を生み出してきた「ユニバーサル・クールジャパン」10周年を記念し、歴代の人気コンテンツの楽曲が楽しめる特別なショー『ユニバーサル・クールジャパン 10th Anniversary シンギング・ショー』も開催。セサミストリート、スヌーピー、ハローキティ、イルミネーションのミニオンとパークの仲間たちも勢そろいする。他にも今年1年間、パークを盛り上げた人気コンテンツが一夜限りで大集結する。
開催場所：グラマシーパーク
開催時間：2025年12月31日（水）19:10〜2026年1月1日（木）00:15
※開催時間が変更になる場合あり
■最大26時間遊び放題
2025年12月31日（水）19:00から2026年1月1日（木）21:00まで、最大26時間、パークの人気ライドやショーを体験できる。絶大な人気を誇る「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』や『マリオカート 〜クッパの挑戦状〜』をはじめ、360度振り回される「ジュラシック・パーク」のフライングコースター『ザ・フライング・ダイナソー』、今年7月に新しくオープンした『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜』、TVアニメ『SPY×FAMILY』の世界を全身で体感できる『SPY×FAMILY XRライド』（期間限定）などライドもショーも心ゆくまで楽しめる。
※一部のエリアおよびアトラクションは時間によりメンテナンスを行う場合あり
※スーパー・ニンテンドー・ワールドは2026年1月1日（木）午前2:00〜午前6:30、メンテナンスのためクローズ
■『ニューイヤー・グリーティング』
華やかな和装に身を包んだパークの仲間たちが、ゲストと一緒に新年を祝うべく、パーク内に登場する『ニューイヤー・グリーティング』を開催。2026年の幕開けをパークの仲間たちと一緒に祝い、最高に華やかでにぎやかな新年のスタートとなる。
開催時間：2026年1月1日（木）カウントダウン・モーメント終了後（予定）
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5090202
(C) Walter Lantz Productions LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
(C) Sony Music Labels Inc.
(C) 遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved
(C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved. (Distributed By BIGHIT MUSIC／BELIFT LAB／SOURCE MUSIC／PLEDIS ENTERTAINMENT／KOZ ENTERTAINMENT／YX LABELS
(C) 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
