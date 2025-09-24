お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。テクノポップユニット「Perfume」の“コールドスリープ”前最後の東京ドームでのライブに参加したことを明かし、メンバーとのショットを投稿した。

メンバーとプライベートで親しいことで知られる近藤。「Perfume Z0/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス”Episode TOKYO DOME Perfumeかっこよかったーーー Perfumeてさ、ずっとかっこいいよな！！！めちゃくちゃ楽しかった！！！！！！」と花束を持つ3人とのフォーショットをアップした。

「Perfumeは、かしゆか、あ?ちゃん、のっちでしか無理で 他の人じゃこんな風にはならないんだよな！！！過去も今も未来までも楽しませてくれてすんごいよな！！！」と近藤。「来年からはコールドスリープなわけなんだけど、3人のタイミングで帰ってきてくれたときに、こっちも体力つけておかないといけないからね！！！みんな、自分なりに準備しとこうね！！！てか、今年これからの活動、楽しみだね」とつづった。

「YOUは何しに日本へ?でPerfumeに会えたタイ人のファンみたい」と自らの写真にツッコミも。「#よかったねー」「#Seeyouatthenextstage」と添えた。

Perfumeは21日に今年いっぱいで活動休止することを発表。22日、23日の東京ドーム公演で“コールドスリープ”前ラストライブだった。