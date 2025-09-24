元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏(44)が自身のYouTube「細川バレンタイン＼美容室」を更新。那須川天心（27＝帝拳）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥との対戦まで上り詰める可能性について語った。

WBC世界バンタム級1位の天心は、元WBAバンタム級王者の井上拓真とのWBC世界バンタム級の王座決定戦が浮上している。

細川氏はこの戦いを「攻撃力の拓真、ディフェンス力の天心」と展望した。凄くスピーディーで面白い試合になると思うと予想した。

細川氏の天心に対する評価は決して低くはない。元世界王者の拓真を撃破してベルトを巻けば、ボクシング転向当初から天心も意識している兄の井上尚弥との対戦も現実味を帯びてくるのだろうか？

それに関しては細川氏は否定的だった。

「今の（天心の）ペースを見ていると、とてもじゃないけど井上尚弥に追いつけなさそう」とバッサリ。

階級も上の井上尚弥の年間試合数、そして戦っている相手。井上尚弥の対戦相手は複数階級で複数団体を制した王者や元王者ばかり。「（試合をする度に）差は離される」と指摘した。

それを踏まえて、細川氏は「昨今の歩みのスピードを見ていると井上尚弥VS天心は見られないかな」と結論づけた。