¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡É¤Ç½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÅê¼êÉüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î6²ó91µå¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ5¡¢Ã¥»°¿¶8¡¢»Í»àµå0¡¢¼ºÅÀ0¡¢ºÇÂ®¤Ï162.8Ò¤Î²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÂçÃ«¤Ï2¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢¾¡ÍøÌÜÁ°¤Ë¤Þ¤¿¤â¾¡¤ÁÀ±¤¬¾ÃÌÇ¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï3ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡Ê1»Íµå¡Ë¤âÏ¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤Ï27¤Ë¿¤Ð¤·¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö3¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï1.5¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤Þ¤¿¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢Æ§¤á¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°¤ËºÇ½ªÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Î¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï4¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢ÂçÃ«¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2ÈÖ¼ê¡¦J.¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ê26¡Ë¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿E.¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¡Ê23¡Ë¤¬¥Ç¥ë¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤Ë2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢4¡Ý3¤È1ÅÀº¹¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë9²ó¡¢T.¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê31¡Ë¤¬1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÈÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
2¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡ÖµîÇ¯¸ª¤Î¼ê½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ°È¾Åê¤²¤ì¤º¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬ÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°¤ËºÇ½ªÅª¤ÊÃÊ³¬¤ò´Þ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½½Ê¬ËþÂ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È³Î¤«¤Ê´¶¿¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ï°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤òÏ«¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂÇÀþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â²¼°ÌÂÇÀþÃæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ´¤ê¶¯¤¯ÆÀÅÀ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤âÁý¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾¯¤·¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£²¿¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¹Ô¤±¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹Ô¤¯½àÈ÷¡¢¤½¤ì¤¬»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£