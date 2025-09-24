木曜日は北日本で雨や風が強まり、荒れた天気になる所がありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒が必要です。西日本や北陸も雨の降る所があり、局地的に強まる所があるでしょう。

前線が通過する影響で北日本は朝から雨の範囲が広がりそうです。特に北海道と東北の日本海側は激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。北海道は風も強まり、荒れた天気になりそうです。北日本は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒し、北海道は強風にもご注意ください。

北陸も断続的に雨が降り、激しく降る所がありそうです。西日本も雨の降る所があり、九州南部や中国では局地的に雨足の強まる所がある見込みです。一方で、関東や東海の一部と沖縄では晴れ間が広がり、関東では水曜日より気温の上がる所が多くなりそうです。

朝の気温は広い範囲で水曜日より高くなるでしょう。最高気温は西日本や東日本で30℃前後の所が多く、雨の所は蒸し暑くなりそうです。東京も29℃まで上がる見込みで、昼間は汗ばむ気温になるため、一日の気温の変化にお気を付けください。

＜あす25日（木）の各地の予想最高気温＞

札幌：24℃ 釧路：19℃

青森：25℃ 盛岡：20℃

仙台：25℃ 新潟：26℃

長野：26℃ 金沢：28℃

名古屋：28℃ 東京：29℃

大阪：30℃ 岡山：28℃

広島：28℃ 松江：29℃

高知：28℃ 福岡：32℃

鹿児島：31℃ 那覇：33℃

この先も秋らしく天気は短い周期で変化しそうです。金曜日から土曜日は広い範囲で晴れますが、日曜日から月曜日は雨の降る所が多くなるでしょう。また、季節の変わり目で気温の変化が大きくなっているため、体調を崩さないようにお気をつけください。