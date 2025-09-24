秋田県警が直接飼育する「直轄警察犬」の第１号として２０１７年に着任したジャーマンシェパードの「マリー」（メス、１０歳）が８月末、約８年間の活動を終えて引退した。

高齢が理由という。指導役として二人三脚で犯罪捜査や行方不明者の捜索に携わってきた県警鑑識課の佐藤仁美巡査部長（４９）は、「一緒に仕事ができないのは寂しいが、これからはたくさん遊んで過ごしてほしい」と話した。（高尾善彦）

「足跡を追うのは無理かもと思っていたけれど、犯人を特定できるなんて」。佐藤巡査部長は１９年春、窓ガラスが割られて建物内の物が盗まれる窃盗事件の捜査にマリーとタッグを組み、犯人を検挙したことを懐かしそうに振り返った。

マリーは犯人が残した足跡のにおいをたどる任務を行ったが、強い風でにおいが地面に残りにくい環境だった。だが、１０分ほどで約５００メートル離れた犯人の家にたどりついた。この功績で警察庁から表彰を受けたという。

マリーは１５年生まれ。活発さを見込まれて警視庁で１６年から訓練を始め、同庁に出向していた佐藤巡査部長が指導役となった。

当初は鳥や猫を見るたびに興奮して走り出したり、命令に反してほえたりした。佐藤巡査部長は、そのたびに座らせて粘り強く言葉や身ぶり手ぶりで指導を繰り返した。

その頃、県警には、一般家庭などで生活し、事件の際に出動してもらう「嘱託警察犬」しかいなかった。こうした中、マリーは事件にすぐ対応することを目的に県警初の直轄警察犬として配属された。

よく鼻が利くマリーは、鼻先を地面に近づけずに追跡する独特のスタイルが特徴だ。しかし、捜査の様子を見ていた一般の人から「鼻を地面につけずに追跡するなんて、散歩しているだけじゃん」と声をかけられ、佐藤巡査部長は「指導法が間違っているのかな」と落ち込んだこともあった。それでも、「これがマリーのやり方なんだ」と考え、マリーを信頼することを意識してきた。

約８年間の出動件数は約３７０件。警察庁犯罪鑑識官賞や県警の本部長賞など、計１６回の表彰を受ける活躍をみせ、捜査の第一線に立ち続けた。

ただ、８月１２日にマリーは１０歳を迎えた。人間に換算すると７５歳相当だという。高齢で体力が衰え、長時間の仕事では疲れた様子を見せることも増えた。引退の際には、県警の小林稔本部長から、長年の貢献に対する感謝状が贈呈された。

今後は、県内の家庭でのんびりと余生を過ごすという。佐藤巡査部長は、「マリーには大好きなボール遊びをたくさん楽しむ毎日を送ってほしい」と話していた。

県警鑑識課によると、マリー引退後も県警には、直轄警察犬２頭、嘱託警察犬１３頭が所属している。