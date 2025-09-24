【洪水警報】鹿児島県・大崎町、肝付町に発表 24日17:40時点
気象台は、午後5時40分に、洪水警報を大崎町、肝付町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・大崎町、肝付町に発表 24日17:40時点
大隅地方では、25日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
■志布志市
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夜のはじめ頃
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
□洪水警報【発表】
25日明け方にかけて警戒
■東串良町
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
□洪水警報
25日明け方にかけて警戒
■肝付町
□大雨警報
・土砂災害
25日明け方にかけて警戒
・浸水
25日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 24日夕方
□洪水警報【発表】
25日明け方にかけて警戒