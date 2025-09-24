TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後5時40分に、洪水警報を大崎町、肝付町に発表しました。

大隅地方では、25日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　24日夕方

■志布志市
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　24日夜のはじめ頃

■大崎町
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　24日夕方

□洪水警報【発表】
　25日明け方にかけて警戒

■東串良町
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　24日夕方

□洪水警報
　25日明け方にかけて警戒

■肝付町
□大雨警報
・土砂災害
　25日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　24日夕方

□洪水警報【発表】
　25日明け方にかけて警戒