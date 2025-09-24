銀座コージーコーナーのディズニーヴィランズコレクションで味わう妖艶スイーツ♡
今年のハロウィンをもっとドラマティックに♡銀座コージーコーナーから、ディズニーの悪役たちをモチーフにした「ヴィランズコレクション」が2025年10月1日（水）より発売されます。さらに、10月10日（金）からは「マレフィセント」と「アースラ」をイメージしたムースケーキが新登場。美しくも妖しいキャラクターを食べて楽しめる、特別なスイーツ体験が待っています。
8種のプチケーキが揃う限定BOX
「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」は税込3,132円。
『白雪姫』の女王や『ライオン・キング』のスカー、『アラジン』のジャファーなど、8人の悪役がプチケーキに変身しました。
デザインだけでなく、青りんごムースやピスタチオロール、チョコタルトなど、フレーバーも多彩。専用BOXはハロウィン気分を一層盛り上げる、妖艶な世界観が魅力です。
マレフィセント&アースラの新作ケーキ
＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ
＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ
10月10日（金）からは、単品ケーキも発売。価格は各税込486円。「マレフィセント」は黒いマントと角をイメージした青りんごムースで、爽やかな甘酸っぱさが広がります。
「アースラ」はタコの脚を思わせるブルーベリームースで、見た目も味もインパクト大。
2品をペア購入すると、オリジナルBOXで渡してもらえるのも嬉しいポイントです♪
ヴィランズと楽しむハロウィン
妖艶で魅力的なディズニーヴィランズがケーキとなって登場する、銀座コージーコーナーのハロウィンスイーツ。
限定BOXやキャラクターを細部まで再現したムースケーキは、食べるだけで物語の世界へ引き込まれるような体験を叶えてくれます。
今年のハロウィンは、ちょっぴりダークで美しいスイーツとともに、大切な人と甘い時間を過ごしてみませんか。