クリ拾いを手軽に楽しめる湯沢市の観光栗園では早生品種が旬を迎えています。



さわやかな青空が広がった24日も秋の味覚を求める人たちでにぎわいました。



とげとげの「イガ」から顔を覗かせる秋の味覚・クリ。



湯沢市の国道398号、山谷トンネルのすぐ脇にある観光栗園です。



約3ヘクタールに400本以上のクリの木が植えられていて、早生品種が旬を迎えています。



収穫の時期を迎え園内にはいたるところにクリの実が落ちています。





今年は夏の高温と雨が少なかった影響で例年より実が小ぶりで、イガの開きは1週間ほど遅いということです。園児「クリを取るぞ頑張るぞー、えいえいおーー！」気持ちの良い秋晴れの下、24日は地元のこども園の園児たちも訪れクリ拾いを楽しみました。園児「それいいんじゃない」「1234567、6みっけたー」「何個取れた？10個、10個取れた。10個取れた、見て10取れた」園児「でっかいやつ拾えた」「楽しかった」「皮むいて焼いて食べる。ぼくはさ、あれ何だっけ、栗ご飯にして食べる」焼いたり茹でたりしてそのまま食べるのはもちろん、炊き込みご飯からスイーツまで様々なメニューで楽しめるクリ。これから中生の品種が旬を迎える観光栗園の営業は、来月5日までの予定です。