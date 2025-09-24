『ヒロアカ』×東武動物公園がコラボ！ サファリルックの緑谷や爆豪を描き下ろしたグッズなど展開へ
埼玉・南埼玉郡にある東武動物公園は、10月18日（土）〜2026年1月12日（月・祝）の期間、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボイベント「TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×東武動物公園2025」を開催する。
【写真】ゲットしたい！ 描き下ろしビジュアルのオリジナルグッズ一覧
■コラボゲームやパネル展示も
今回開催される「TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×東武動物公園2025」は、緑谷出久や爆豪勝己といったキャラクターの描き下ろしビジュアルと描き起こしちびキャラを用いたパネル展示などが楽しめる期間限定のコラボイベント。
入園ゲートチケット窓口では、描き下ろしイラストがデザインされた「レプリカチケット」とオリジナルチケットホルダーがセットになった「コラボ入園券」を販売。「コラボ入園券」を購入した人には「スタンプラリー台紙」が配布され、スタンプを集めると「スタンプラリー景品ポストカード」がゲットできる。
また、「アクリルスタンド」や「BIGジップトートバッグ」、「コラボ記念お土産せんべい」などオリジナルグッズも販売。グッズを2000円（税込）購入するごとに「特典プロマイド」1枚がランダムでもらえる特典に加え、イベント会場限定と「AMNIBUS」＆「ARMA BIANCA」＆「アニメイト」限定のBOX購入特典も用意される。
さらに、遊園地や動物園散策の合間に楽しめるテイクアウトタイプのコラボフードが販売されるほか、遊園地内のゲームコーナー「レインボータウン」ではクリア内容に応じて対象の景品がもらえるコラボゲーム「大・爆・殺・神ダイナマイトの籠手訓練所」が行われる予定だ。
なお、初日10月18日（土）と翌日10月19日（日）にオリジナルグッズを購入するには、混雑緩和のため、ショップ店舗への入店日時を指定した「ショップ入店整理券付きコラボ入園券」（事前抽選）が必要となる。
