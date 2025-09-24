交通事故で幼い娘を亡くした男性が、今月、岡山県矢掛町の小学校で講演を行いました。学校では毎年、犠牲になった女の子を描いた紙芝居で、命の大切さを伝えています。

【画像を見る】事故現場 7歳で亡くなった真緒ちゃん 残された真緒ちゃんの靴

（小谷真樹さん）

「『行ってきます』というふうに出かけたんですけども、その声が私にとって（娘の）真緒の聞くことができた最後の言葉になってしまいました」



今月9日、矢掛町立中川小学校で講演をしたのは、京都府に住む小谷真樹さんです。2012年4月、小谷さんの次女で、当時、小学2年生だった真緒さん【画像①】は、登校中に、18歳の少年が無免許で運転する車にはねられ死亡しました【画像②】。

その真緒さんを描いた紙芝居が「まおちゃんの新しい靴」。



以前の小谷さんの講演を元に、県内の大学生が制作したもので、中川小学校ではそれを使って毎年、命の大切さを学ぶ授業を行っています。



（小谷真樹さん）

「紙芝居の中で見てくれた真緒の父親として、皆さんの前に立つことによって、命の大切さだったり交通安全の大切さ、重要性というのをちょっとでも考えてもらえる機会になればいいなと思って」

「大切な人と過ごせる時間を大切に」

今年1月、児童からの手紙を受け取った小谷さんは小学校を訪れ、交流しました。約7か月ぶりの今回の訪問です【画像③】。



娘を亡くし、当たり前だった「行ってらっしゃい」が言えなくなった小谷さんは、「大切な人と過ごせる時間や笑い合える時間を大切にしてほしい」と呼びかけました。

（講演を聞いた児童）

「真緒ちゃんのことについて、家族にもっと教えたいです」



（講演を聞いた保護者）

「行ってきます、行ってらっしゃいっていう言葉をこれからも言えることに感謝をして過ごしていきたいなと思います」



中川小学校では今後も紙芝居を通じて、交通安全と命の大切さを伝えていきたいとしています。