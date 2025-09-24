USJ、年越しイベント開催決定！ 大人気「ハミクマキャンディ」が登場するスペシャル・ステージなど用意
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、12月31日（水）に、1年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊びつくし、“超元気”な新年を迎えられるスペシャル・イベント「NO LIMIT！ カウントダウン 2026」を開催する。
【写真】ハミクマやハミクマキャンディにまた会える！ 「カウントダウン・スペシャル・ステージ」詳細
■人気キャラが豪華集結
今回開催が決まった「NO LIMIT！ カウントダウン 2026」は、年越しの瞬間に約4000発の超豪華花火が打ち上がる「カウントダウン・モーメント」や、今年のパークを象徴する大人気エンターテイメントを凝縮した、一夜限りの「カウントダウン・スペシャル・ステージ」などを行う年越しイベント。
「カウントダウン・スペシャル・ステージ」には、麦わらの一味やクロスギルドのバギーなど海賊と海軍の戦いに全身で入り込める「ワンピース・プレミアショー 2025」や、BTSなどを輩出するHYBE MUSIC GROUPの人気アーティスト楽曲とミュージックビデオにあわせ、パークの仲間たちと踊って歌える「NO LIMIT！ サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」、ハロウィーンで人気のハミクマやハミクマキャンディが登場する「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」のほか、「ユニバーサル・クールジャパン」10周年を記念し、歴代の人気コンテンツの楽曲が楽しめる特別なショー「ユニバーサル・クールジャパン 10th Anniversary シンギング・ショー」も開催される。
また、12月31日（水）19時00分から2026年1月1日（木）21時00分までの最大26時間、パーク内のライドやショーが乗り放題で体験可能。マリオの世界が目の前に広がる大人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」や「マリオカート 〜クッパの挑戦状〜」をはじめ、今年7月に新しくオープンした「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」や、アニメ『SPY×FAMILY』の世界を全身で体感できる『SPY×FAMILY XRライド』などを思う存分体験できる。
さらに、和装に身を包んだパークの仲間たちに会える「ニューイヤー・グリーティング」のほか、約100万円の“超豪華VIP ツアー”を1組限定で用意。本プラン限定の特別な空間で、一生の思い出となる最上級のカウントダウン・ツアーを楽しめる。
「NO LIMIT! カウントダウン2026」の入場チケット「パーティ・パス」（1万6900〜／税込）は、10月10日（金）から各所で抽選販売、先行販売を実施し、11月17日（月）より一般販売。チケット単体での販売に加え、さまざまな過ごし方でカウントダウンを思う存分満喫できる「特別鑑賞エリア入場券」や「ユニバーサル・エクスプレス・パス」、パーク内レストランでの「ディナー」付きチケットなど、特別体験プランを多数用意し、多様な楽しみ方を提案する。詳細はユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトに記載されている。
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros． Entertainment Inc． Publishing Rights （C） J．K． Rowling．
MINIONS TM ＆ （C） 2025 Universal Studios．
(C) Nintendo
TM and （C） 2025 Sesame Workshop
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2025 SANRIO CO．， LTD． APPROVAL NO． EJ5090202
（C）Walter Lantz Productions LLC
TM ＆（C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
（C） Sony Music Labels Inc.
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
TM ＆（C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
Universal elements and all related indicia TM ＆（C） 2025 Universal Studios. All rights reserved
（C） HYBE JAPAN． All Rights Reserved． （Distributed By BIGHIT MUSIC／BELIFT LAB／SOURCE MUSIC／PLEDIS ENTERTAINMENT／KOZ ENTERTAINMENT／YX LABELS
（C） 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
